隨著金門地區觀光業的蓬勃發展及用電需求的持續增加，塔山電廠已成為地區至關重要的基礎設施。為提升發電廠的自主應變能力，並強化消防人員的搶救戰術技能，金門縣消防局聯合塔山電廠舉辦自衛消防編組及災害搶救的聯合演練，共動員各式救災車輛6輛、近20名警義消參與，並運用無人機蒐集回傳火場熱顯像及火勢狀況，演練過程逼真。

消防局說明，此本次演練情境模擬塔山電廠施工時不慎引發柴油槽火災，廠內員工在第一時間獲悉災情後，立即啟動自衛消防編組，迅速展開分工，進行初期火災應變。員工依序啟動「通報班」、「滅火班」、「避難引導班」、「救護班」及「安全防護班」等作業，並有條不紊地進行初期災害應變處置。金城與金寧消防分隊獲報抵達後，與消防初期指揮官進行交接，交接內容包括廠區平面圖、火災狀況、公共危險物品種類、人員傷亡情形等各項救災資訊，以進行處置與應變。

金門縣消防局聯合塔山電廠舉辦自衛消防編組及災害搶救的聯合演練，共動員各式救災車輛6輛、近20名警義消參與，演練過程逼真。(圖／金門縣消防局提供)

隨後，消防局第一大隊也趕抵現場，立即啟動大隊指揮體系並設立火場指揮所，運用無人機蒐集並回傳火場熱顯像及火勢狀況，輔助現場指揮官進行戰術決策，確保消防人員救災安全及效率。本次演練內容包括自衛消防編組初期應變、火場安全管制、佈線搶救、砲塔防護、大隊指揮體系、空拍機情蒐，以及傷患急救與送醫等項目。

消防局強調，重要基礎設施的火災預防與搶救工作至關重要，該局將持續與各事業單位密切合作，透過定期演練深化場所人員對各類災害的認知，熟練掌握消防設備操作，全面提升危機意識與應變技巧，並推動防災工作的進一步深化與優化，確保金門地區事業單位的營運安全與穩定，為居民提供更加堅實、可靠的安全保障。