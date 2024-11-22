補教名師高國華過去3段婚姻都轟轟烈烈，早年他與第一任妻子何廷芳在大學時認識，離婚後搭上美女主播蔡郁璇，2010年高國華被拍和補教天后陳子璇在高速公路上舌吻，同年高與蔡離婚，2011年高國華扶正陳子璇登記結婚，未料2020年高國華3度離婚。得知高國華婚姻3度破裂，蔡郁璇上節目表示很唏噓，被問是否有「回收的準備」？她馬上揮手說：「絕對不要」。

蔡郁璇當年與高國華生下一女，因被拍到男方偷吃婚姻畫下句點，高國華後來與陳子璇大方公開戀情，2020年卻因女方去大陸工作、聚少離多決定簽字離婚。蔡郁璇後來上《命運好好玩》，被問如何看待此事，她露出勝利者的笑容說：「看到新聞的當下其實我覺得很唏噓啦，因為當初他們兩個愛得轟轟烈烈，然後拋棄了家庭、沒有了名聲，然後連事業都賠進去了，那你好歹也要走長久一點，結果沒想到短短的不到10年，兩個人就離婚了」。

蔡郁璇聽聞前夫又離婚，感覺很唏噓。（圖／翻攝自 Youtube）

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見此，蔡郁璇順便呼籲：「所以我真的覺得愛情真的不是絕對，所以要奉勸那種劈腿中的男人趕快回家，因為愛情真的不是長久的」，而何篤霖好奇追問：「那妳會有回收的準備嗎？」蔡郁璇秒回：「當然不要，這種我怎麼會想要回收？」蔡郁璇更強調不是對方離開了幾年的問題，而是「背叛我的我絕對不會回收」，「好馬不吃回頭草」。

何篤霖問蔡郁璇是否會回收前夫。（圖／翻攝自 Youtube）

蔡郁璇強調沒打算跟前夫復合。（圖／翻攝自 Youtube）

蔡郁璇更說，看到前夫跟陳子璇的婚姻發展，其實她不意外，並暗示說「因為他（高國華）個性的問題」，太風流了、定不住，讓她完全不會有復合的念頭。而蔡郁璇上月在臉書發文，寫下：「颱風天，大家注意安全唷」，可見她頂著齊瀏海和馬尾，整個人更加俏麗年輕，粉絲也讚恢復單身的她越來越美。