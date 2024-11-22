數發部長黃彥男(第一排左四)頒發資安新秀獎章。(曹婷婷攝)

資安議題備受關注，數位發展部長黃彥男22日南下台南沙崙資安服務基地表示，台灣是全球駭客攻擊熱點，「有幾個數字，看了很可怕」，由於地緣政治關係，台灣每秒被攻擊約1.5萬次，更是全世界被攻擊最多的地方，是其他國家的4倍。

由數位發展部數位產業署指導的「CYBERDAY 2024資安產業日」，22日在台南沙崙資安基地舉行，由數位發展部數位產業署代理署長林俊秀報告年度成果，數位發展部長黃彥男、台南市長黃偉哲及各領域資安專家、公協會產業代表與學術研究團隊共襄盛舉。

黃彥男說，賴清德總統所提五大信賴產業，最基本的是資安，資安若不做好，很多產業無法往上成長甚至遭破壞、危害。他提到，數發部成立目的就是希望讓國家經濟發展更具韌性，數發部數位產業署也致力於人才培育、技術提升，過去幾年已展現成果，但仍要繼續努力，也必須公私協力緊密合作，提升資安能量。

數位產業署代理署長林俊秀表示，台灣是受到境外網路攻擊一級戰區，因此，也積極在資安及國安政策推動，過去一年資安工作相當多，也向世界傳達台灣是值得信賴的品牌。他提到，沙崙基地則為公共資安基地，目前已建置30套攻防劇本、完成44項資安產品認證，持續壯大資產產業鏈。