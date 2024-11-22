持修下月將推出第三張全創作專輯，繼首發單曲〈你的眼睛〉，今（22日）再釋出新作〈心碎〉，持修在這首歌裡罕見地以女生的角度去詮釋一段心碎的戀情：一個予取予奪的渣男、一個哭爆的心碎女孩，在一段不對等的病態愛情關係裡，逼自己到無路可退、原地爆炸的地步。這樣的愛情其實並不罕見，持修選擇將其唱出來，讓雙向奔赴的病情得以釋放，再投身入愛情的洪水裡一去不返。

MV請到金鐘女演員程予希獨挑大樑演出，持修笑說，這首歌以女生的角度唱給渣男，當然要找女生來主演，而他自己樂得輕鬆，在一旁為程予希的敬業演出驚呼連連、拍手叫好！而完成獨角戲的程予希表示，自己是第一次拍MV需要對嘴，轉頭問來探班的持修說：「請問是你提議的嗎？」持修靦腆地點點頭，讓她忍不住虧說：「OK…歌手比較喜歡折磨人。」當天專程去探班的持修則笑言希望沒有打扮的自己不會差太多。

持修下個月將推出新專輯。（EMI提供）

而這張讓他深感得意之作，靈感來自於之前拍攝平面照片時，第一次知道「濕髮」造型，看到髮型師把水噴在自己的頭上，營造出頭髮濕掉的感覺，當天回去時，持修在心裡思考著，想說那洗澡完還沒吹頭髮時，不就是真正的濕髮嗎？相當有實驗精神的他，立刻在家洗完頭時，用手機自拍了一張，還很緊張怕被家人發現會很糗，不過在看到成果時，他對於自拍濕髮還能眨單邊眼睛感到太屌了很滿意。

聊到「渣男」這個詞，持修認為這個詞太兇了，解釋只是對感情的角度或想法不同而產生的落差，新專輯幾乎都在描寫情感，持修深感一個人陷進去到無可自拔，不管另一個人對自己有多壞，都還是很喜歡對方，這些讓他覺得很蠢、但很浪漫，更直呼：「偏執這件事情很屌！」所以當他在寫〈心碎〉這首歌時，想著塑造一個瘋狂的人，持修感性說：「慢慢長大後對愛情可能就沒那麼執著了，因為長大後有自己的規則、原則，可是也就會想到以前那種不顧一切的狀態。」