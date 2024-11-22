美媒指出，美國總統當選人川普正考慮解僱聯邦調查局（FBI）局長，並任命一位經驗豐富的前特工和「讓美國再次偉大」（MAGA）的忠實擁護者，擔任這2個最高職位，從而重組FBI的領導層。

據CNN報導，幾個月來，川普一直計劃在瑞伊（Chris Wray）當選後解僱他，但最近幾天，他一直在努力尋找妥協方案，選擇一位既能執行他的議程，又能得到參議院確認的新主管。

在川普原先的首選司法部長蓋茲（Matt Gaetz）閃退前，蓋茲面臨著一場艱苦的參議院提名確認戰，而這種擔憂才進一步加劇。基於此，川普考慮了一個潛在的選擇，任命剛在參院競選中，以微弱優勢落敗的前聯邦調查局特工、前聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）擔任FBI局長，同時讓備受爭議的MAGA忠誠者巴特爾（Kash Patel）任副局長。

消息人士告訴CNN，這項計劃可以取悅擔心川普計劃擾亂FBI的參院共和黨人，同時也可安撫MAGA人士，因為他們對於為何其盟友中沒有更多人被安排到高層工作而感到沮喪。

前川普FBI副局長、CNN高級執法分析師麥凱比（Andrew McCabe）21日表示，羅傑斯將是提名領導FBI的「完全合理、合乎邏輯的選擇」，並指出他對情報界的了解，以及在FBI的經驗。但麥凱比警告，不要賦予巴特爾過多的權力，他在CNN節目中表示，「如果巴特爾擔任FBI的任何領導職位，FBI任務的任何部分，都是不安全的。」

麥凱比說，「我無法想像，一個沒有組織經驗、不了解工作以及所涉及權力範圍的局外人能夠勝任工作。」麥凱比在2018年退休前幾小時，被川普解僱。

幾位消息人士告訴CNN，川普在佛州的海湖莊園俱樂部面試了多名候選人。有些人已退出競爭，但很快又被拋回，而川普也接到老朋友的電話詢問此事。

本週稍早CNN曾報導，川普正權衡右翼盟友的推動，希望提名巴特爾擔任FBI的最高職務，多位熟悉川普交接過程的消息人士對這一可能性深表關切。

此前有消息人士稱，巴特爾一直在遊說擔任FBI職務，在此職位上，他將能很好地嘗試調查川普的政敵、解密敏感資訊以及清洗職業公務員。

巴特爾在川普首個任期內，就已嶄露頭角。當川普考慮在2020年大選後，解僱時任中情局局長哈斯佩爾（Gina Haspel）時，巴特爾被認為是潛在的替代者。他也曾短暫考慮在第一屆政府任期的最後幾週，任命巴特爾為FBI副局長。

FBI副局長的職位是一個職業職位，而不是政治任命的角色，當時的司法部長巴爾（William Barr）曾幫助說服川普，不要讓巴特爾進入FBI。