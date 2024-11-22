馬文君質詢畫面。（取自立法院會議隨選）

國民黨立委馬文君上周曾踢爆，國防部編列的預算顯示，參謀本部竟然有臨時人員月薪高達16萬元，而她昨（21日）再度爆出，退輔會114年的預算，編列了計畫聘用9名約僱人員，其中有6名臨時人員月領7.3萬元，協助榮民公司的清算業務，但據她所知，榮民公司早已結束，質疑為何還要聘請臨時人員？

馬文君昨在外交及國防委員會中質詢中提到，有6名臨時人員月領7.3萬元，協助榮民公司的清算業務，還有1名月領5萬元做建檔工作，想知道榮民公司從很久以前都一直說已經要結束，到現在卻又因相關業務需要聘請臨時人員，原因為何？辦理何種工作可以領5、7萬元？

退輔會主委嚴德發答覆，榮民公司109年清算結束，行政院給的命令是明年114年1月1日由退輔會「全部吸收」原先的承辦人員。退輔會也說明，109年榮民公司進入清算，今年為止大幅縮小百分之99點多的業務，這幾個人從109年開始本來就是榮民公司的人，都是年資都20年以上，有工程師、會計專長的人員，人員預算原編在榮民公司清算階段，清算結束要回到輔導會。

不過，馬文君也質疑，這批臨時人員的薪資水平，顯然超過了退軍上限，難免啟人疑竇，因此要求退輔會一周之內，必須清楚交代。