根據統計推估，全台約有230萬名糖友，且以每年16萬人的速度持續增加，更有年輕化趨勢。然而，糖尿病早期症狀不是很明顯，或容易跟其它疾病混淆，泌尿科醫師高銘鴻就列出8大徵兆，其中包括疲倦感增加、視力模糊、皮膚乾癢、體重莫名下降等，都要小心恐為血糖失控警訊。

醫師高銘鴻在個人粉專發文表示，糖尿病其實是相當常見的疾病，依統計顯示，每4個成年人，就會有1人罹患糖尿病。並整理出以下8大患病徵兆，以供民眾參考：

1、頻繁口渴和多尿 ：若發現經常感到口渴，且喝了大量水後仍然無法解渴，就可能是糖尿病。原因在於血糖過高會迫使腎臟更努力工作，排出多餘糖分，導致排尿次數增加。因此，多尿和頻繁口渴，往往是糖尿病的早期徵兆之一。

2、疲倦感增加 ：現代人工作壓力大，容易出現疲倦的情況，但若經常感到無法解釋的疲勞，這可能也跟糖尿病有關。糖尿病患者的身體，無法有效地將糖分轉化為能量，導致能量不足。假如睡再多、再久，仍感到疲倦，就要提高警覺。

3、視力模糊 ：高血糖會影響眼睛中的血管，導致視力模糊或視力變差。若突然發現看東西不再清晰，或眼前似乎有霧，有可能就是血糖過高對視力造成的影響。當看了眼科也不見改善，就得考慮罹患糖尿病的可能性。

4、傷口癒合速度變慢 ：糖尿病會影響血液循環和免疫系統，使得身體的癒合能力變差。若發現傷口、割傷、或小傷口癒合得異常緩慢，這可能是糖尿病的徵兆。慢性高血糖會削弱身體對抗感染的能力，使傷口更容易發炎或感染。

5、不明原因的體重下降 ：在沒有特別改善飲食或運動習慣下，體重突然減輕，也可能是糖尿病的徵兆。當身體無法有效利用血糖時，會開始分解脂肪和肌肉來提供能量，導致體重減輕。這種不明原因的體重變化，尤其是1個月突然瘦好幾公斤，就需要特別注意。

6、餓感增加 ：當胰島素不足，或身體無法有效使用胰島素時，細胞無法獲得所需的能量，會讓人感到不停的飢餓，出現怎麼吃都吃不飽的情況。這種過度飢餓被稱為「多食」，即便吃了食物，卻仍然無法滿足能量需求。

7、皮膚問題 ：糖尿病也會影響皮膚的健康，可能會出現暗沉的皮膚或小疙瘩。有時皮膚會變得乾燥，或出現頻繁騷癢感，甚至還可能發生皮膚感染或真菌感染。高血糖也會影響皮膚的水分平衡，使皮膚變得脆弱和容易破皮。

8、手腳麻木或刺痛感 ：糖尿病會損傷神經系統，導致四肢麻木、刺痛感或燒灼感。這種症狀稱為周邊神經病變，通常發生在糖尿病晚期，但早期也可能會有輕微的神經損傷症狀。若經常感到手腳發麻或有針刺感，務必多加注意。

減重專科醫師周建安先前提到，糖尿病的診斷仍要以抽血數值為準，當飯前血糖大於126，飯後血糖大於200，而糖化血色素大於6.5才叫糖尿病。若飯前血糖為100～125，飯後血糖是140～199，以及糖化血色素為5.7～6.4則為留校察看族群，也就是糖尿病前期。