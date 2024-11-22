勞動部勞發署北分署長謝宜容今天終於現身，她拍攝一段近7分鐘的影片，向輕生同仁、死者家屬、北分署及社會大眾道歉，謝宜容在影片中頻頻癟嘴、皺眉，講到激動處甚至摀嘴哽咽，不過大批網友看完仍不買單，留言酸「要哭無目屎」、「擠眉弄眼半天，一滴眼淚都沒有。」

7分鐘的道歉影片中，謝宜容開頭先鞠躬道歉，接著坐下來說明這幾天沒有出面的原因，是因為非常悲痛和自責，因個人言行、管理方式、溝通方式及跟人互動的方式所造成如此悲痛的事情。她向輕生同仁道歉，沒有即時發現及給予協助；並向家屬致歉「沒有保護好你們的孩子」；也向北分署及社會大眾道歉，表示會卸下北分署署長職位，深刻檢討。

謝宜容在影片中頻皺眉、癟嘴，甚至摀嘴哽咽，不過網友仍不買單，大家紛紛留言酸「演技不夠好，眼淚擠不出來」、「擠眉弄眼半天，一滴眼淚都沒有」、「哭的話眼睛會先紅，很明顯沒有眼淚，哪來的哭腔」、「妳不是真的想要道歉，只是知道不這麼做妳就會完蛋。」

也有網友認為，「『沒有保護好你們的孩子』不是加害者可以講的話，妳就是傷害本身」、「要道歉不會去靈堂前面、家屬前面？還要躲起來拍一個沒誠意的影片。」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。