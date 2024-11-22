勞動部勞發署北分署公務員輕生19天後，分署長謝宜容才拍攝影片道歉。（圖／摘自勞動部勞發署北分署網站）

勞動力發展署北分署公務員輕生案持續延燒，民進黨立委林淑芬今（22）日再指，涉及霸凌的分署長謝宜容和直屬長官蔡孟良、交情好的次長許傳盛以及前勞動部長許銘春就是一夥人，經常一起吃喝玩樂，而之所以官箴敗壞，就是這3人寵出來的；也正因如此，才會導致案子被壓下來。

林淑芬今受訪時說，謝宜容是相當「心性高傲」的人，對遭爆霸凌覺得被背叛；她做很多包括霸凌部屬等管理不當的事，也被檢舉採購很多不適當的禮品、特別關照友人、把資源都給友人，如今連許銘春都出面切割說謝宜容不是她提拔的。

林淑芬直言，要講一句公道話，謝宜容買很多禮品是為了許銘春。據他們所知，許銘春出門也是要送他人伴手禮，謝宜容因為與她交情頗好，要幫忙採購禮品，讓她出門可以送東西，是人之常情，但卻違反相關規定、法律。

「許銘春切割謝宜容，可事實上許銘春非常喜歡帶部屬吃飯、喝酒，這大家都知道，甚至許前部長辦公室裡面還有廚房，看得出來許前部長行為不同於一般部長」。林淑芬說，現在出事了，許銘春就切割謝宜容，謝宜容心裡情何以堪？

林淑芬指出，謝宜容跋扈靠勢到這種程度，是因為她的直屬長官蔡孟良、與她交情好的次長許傳盛、許銘春，就是這3個人最靠勢，「部長是她靠山，次長是她好朋友，蔡孟良是跟她一夥的，所以（謝）當然囂張慣了」。她強調，謝宜容就是上述這3人寵出來的，之所以官箴敗壞，是因為一夥人平常吃喝玩樂，喝酒都在一起，唱歌也在一起，「就是整團的」。結果現在出事大家相互切割，還把責任推給前次長王安邦。

林淑芬說，王安邦2月拿到匿名檢舉信時，不是督導勞發署業務的次長，督導勞發署業務應由許傳盛負責，但因為蔡孟良、許傳盛、謝宜容是一夥人，所以壓下來了，導致檢舉人、當事人必須透過外面陳情管道傳給王安邦，但因為又不是王安邦督導業務，無法採取任何行動、踰越分際管到許傳盛業務，也沒辦法往上報，「因為我們知道許銘春、蔡孟良、許傳盛跟謝宜容是一夥的」。

林淑芬認為，責任丟給王安邦不公平，正規內部職場霸凌程序卻被壟斷、吃案、被壓下來；何佩珊本來可以客觀公正的調查，卻把行政調查主導業務交給跟謝宜容交情最好的許傳盛當召集人，還寫了偏頗、袒護謝宜容的報告，好讓謝宜容拿這份行政調查報告倒打勞動部一耙，「這就是何佩珊最不應該做的事情，她沒有能力把關、也搞不清楚，還讓許傳盛這夥人繼續包庇謝宜容，非常可惡」。

是否認為許傳盛也要被調查？林淑芬重申，許傳盛、謝宜容、蔡孟良交情非常好，很多私底下聯誼也都在一起，絕對不是長官部屬關係，也包括許銘春，喜歡帶著他們一起吃飯、唱歌、喝酒，這是人盡皆知之事。

至於上周同黨立委洪申翰就曾在中常會示警，是否認為民進黨高層應變速度太慢，導致事件延燒？林淑芬說，立委在中常會示警，本於各部會首長的職責，本是部長要好好把關。當時包括她自己，都認為何佩珊從政多年，危機處理能力足夠、專業，沒想到經過行政調查報告才發現，「原來何部長換了位置以後，她能力也就變了，這是大家始料未及、跌破眼鏡的」。

林淑芬再次批評，怎麼會讓同一夥人去調查出這樣包庇的報告？最大該負責任當然是何佩珊。當初大家認為何佩珊雖然業務不嫻熟，但有相當能力學習很快上軌道，經過此事才發現她能力有很大問號。