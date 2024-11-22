勞動署公務員疑遭上司霸凌而輕生事件，至今持續延燒。台北市政府社會局近日疑似出現案外案，有股長官因工作壓力大，會大聲咆哮、怒罵同仁，單位主管知情卻放任不處理。對此台北市長蔣萬安22日表示，任何霸凌事件絕對不會寬貸縱容，北市府對於霸凌事件有完整處理的機制和程序，絕不護短。

蔣萬安22日下午進入議會，進行為期約半個月的市政總質詢。會前接受媒體訪問時，被問到社會局疑似也出現上司霸凌下屬的事件，蔣萬安直言，社會局有接獲回報，上周五接獲申訴以後，周一就啟動調查程序，並且在周二就與當事人約時間面談。

蔣萬安強調，北市府對霸凌事件有完整處理的機制和程序，絕不護短寬貸縱容。至於針對議員質疑申訴系統爭議，當事人投訴疑似遭局處阻擋一事，蔣萬安則強調，人事處都要求各機關進行了解，都有掌握和統計，一定照機制和程序來處理。

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