為落實我國淨零與永續目標，行政院日前決議建立政府永續長制度，由各部會副首長以上層級任永續長，將在23日舉行首場會議，環境部部長彭啟明透露，永續長聯盟將要求政府內部碳盤查，並且訂定政府自己的減碳目標，可透過如綠色採購或循環經濟達到減碳。

永續長聯盟優先推動項目包括，以113年為基準年，包括公務車輛用油、外購電力等溫室氣體排放盤查，並經盤查確認；提供用戶所需高CP值節能設備，如1級能效空調、LED、IE4馬達，導入智慧能源管理，使用電更有效率，實際檢驗成效確保節能效益。

項目還有政府帶頭示範公務車電動化，落實台灣2050 淨零轉型「運具電動化及無碳化」，完成建築能效標示，朝向近零碳建築，優先購買對環境衝擊較少、綠色標章產品。加強國內和新增國外標章，擴展對環境有正面效益的採購項目，涵蓋再生能源、電動車、LED燈管。

彭啟明說，如環境部每年排碳約5000噸，或許不算多，但未來也會訂定政府減碳目標，也希望把民間的經驗擴散到政府單位，共同宣示淨零。