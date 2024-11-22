基隆市議會22日聯席審查會審查基隆市政府114年度總預算，重點聚焦大眾運輸，預計推動市區公車全面電動化編列2億元，基隆捷運經費編列3.26億餘元，而教育經費也較上年度淨增加6.01億餘元。市府指出，將積極開源節流，展現施政亮點。但在審查綜合發展處預算時，該處擬編400萬成立影視協拍小組，並補助800萬在基隆拍攝電影，議員認為有局處權責不符問題，也引起討論。

基隆市議會22日聯席審查會審查基隆市政府114年度總預算，但審查綜合發展處預算時，議員認為有局處權責不符問題，引起討論。（摘自基隆市議會直播／徐佑昇基隆傳真）

今日市議會除了財政主計單位報告外，另審查綜發處預算，但於協助電影拍攝及輔導的相關預算引發討論。因為基市府再組織改造後，原本的觀光及城市行銷處主要業務已併入文化觀光局，但明年卻由綜發處編列400萬招標成立影視協拍小組，還編800萬輔導影視拍攝，引發是否有疊床架屋的問題。

基隆市議會22日聯席審查會審查基隆市政府114年度總預算，但審查綜合發展處預算時，議員認為有局處權責不符問題，引起討論。（摘自基隆市議會直播／徐佑昇基隆傳真）

無黨籍議員陳冠羽表示，該計畫未來如何進行，還是只有任務編組、希望展現什麼成果，應更明確。陳認為，相關業務應參考北市府，放在文化觀光局的文化基金會管轄，並籌組委員會，再將400萬預算作為後續延伸更合理。

民進黨議員張之豪表示，先前基隆有很多知名的影片拍攝成功，但都是在觀銷處還在的時期才有，像是補助拍片、宣導小組成立，應該是文觀局業務，不該讓應負責的單位被輕輕放下。議員吳驊珈表示，400萬可以帶來什麼成效，應該有完整規畫。

綜發處代理處長郭憲平表示，最近很多電影來基隆拍攝，影視行銷受眾很廣，市府編400萬成立「基隆影視都市宣傳指導團隊」，是期望引進外部力量，透過專業團隊來指導，有效整合拍攝景點及相關資源，透過電影拍攝共同行銷基隆。市府也計畫補助電影到基隆拍攝，1部300萬，目前計畫補助2部，並已編列800萬元，其餘的經費預計補助MV，1部100萬左右。

至於整體預算部分，114年度市府重要預算編列項目，考量氣候變遷急遽，災害準備金編列比率由總預算歲出預算總額1％提高至1.5％，較上年度淨增加1.69億元；教育經費較上年度淨增加6.01億餘元、推動市區大客車全面電動化2億元、基隆捷運相關經費3.26億餘元、公教人員調薪3％增列2.16億餘元等。

主計處長賴慶純說明，114年預算市府按施政輕重緩急原則核實編列，歲入編列254億，比113年度238億增加15億；歲出273億，比113年度240億增加32億。114年歲出預算規模成長2.66％，以教科文83億支出最多，其次是人事費51億。

財政處長謝妙蓮表示，歲入編列254億，比113年度成長6.53％，其中稅課收入97億、統籌分配稅增列6億；歲入及歲出差短19億。此外，114年度債務舉借數61億，符合公共債務法舉債額度。114年度歲出擴大規模，目前距離債務上限50％，尚有30.67％仍具有財務韌性，可因應未來重大財務需求。

市府補充，總預算案歲入歲出短絀數19億餘元，除移用歲計賸餘11.59億元外，餘以債務彌補差短。