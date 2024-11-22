明新科技大學與在地知名企業人人運動生活館22日簽署合作意向書，雙方共同進行人才培育及產學合作等計畫。人人運動館同時捐贈棒球隊運動服100件，提供球員優質運動裝備，為明新科大即將參加113學年度全國大專棒球聯賽公開組一級的選手加油。

明新科大林啟瑞校長表示，明新111學年成立公開組棒球隊，擁有職棒明星級教練團，在許聖杰總教練、林晨樺投手教練帶領下，成軍2年就拿到全國公開二級亞軍，晉級大專棒球最高殿堂「公開一級」。

明新科大球隊的好表現也成為大新竹地區，熱愛棒球的學生球員得以待在家鄉兼顧升學與延續棒球夢想的首選。林校長提到，學生除了精進球技，善用明新的半導體科技教學資源，加上與在地企業人人運動館的產學結盟，經由跨領域的縱向與橫向連結合作，提供學生、企業及學校三贏成果。

明新科大與在地知名企業人人運動生活館簽署產學合作，由林啟瑞校長(右)與李媛文負責人代表雙方簽署合作意向書。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科大與竹北人人運動生活館簽署產學合作，雙方共同進行人才培育及產學合作等計畫，共創運動產業亮點人才。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

人人運動生活館負責人李媛文表示，從創業之初到現在，有服務學校的機會，運管系也常支援公司籌辦的大小活動，選派來的學生均表現優異且熱情負責。現在進一步結盟為產學夥伴，能有機會在產學、人才培育等進行更緊密的計畫，支持運動產業人才的育成，回饋社會，期許雙方合作能共創運動產業人才培育亮點。

人人運動生活館位於竹北，是深耕大新竹地區的知名店家，除了販售各類運動用品與團體服飾製作外，積極支持新竹各項運動活動，負責人李媛文經常贊助運動裝備，提供偏鄉學童優質訓練服。每年亦提供明新科大運管系弱勢學生免費系服，以及提供實習機會，學習門市與電商銷售、運動用品專業知識及活動規畫辦理等實務，目前公司有聘用二位明新科大運管系畢業生擔任要職。

人人運動生活館今年首度與明新科大產學合作，簽約儀式由李媛文負責人、林啟瑞校長分別代表雙方簽署合作意向書，同時捐贈100件棒球隊訓練帽T。明新科大公開組棒球隊，本學年度首度挑戰公開組一級賽事，與15支大專棒球最強勁旅場場硬戰，學生已積極備戰，將於11月25日起陸續展開賽程，因此簽約儀式中也同時為公開組及一般組棒球隊加油打氣，期許在即將展開的大專聯賽再創佳績。