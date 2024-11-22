今日權值股表現穩定，扮演穩定市場信心的重要角色。台積電(2330)強勢開高，最高達1050元，成功站回月線，終場上漲2.97%，報1040元；聯發科(2454)開高走高，終場上漲3.56%，報1310元；鴻海(2317)小幅上漲0.25%，收於203元；廣達(2382)開高震盪，終場收漲1.02%，報297元。

權值股與中小型股今日全面回升，上市電子類股指數一度大漲逾2%，成交值占比重回七成以上，電子股再度成為台股主流。半導體、AI等主流電子族群表現強勢，包括神準(3558)、德律(3030)、鴻準(2354)、金寶(2312)、緯穎(6669)、金像電(2368)、偉訓(3032)、正崴(2392)、嘉澤(3533)等多檔個股聯手攻高。

航運股方面，貨櫃三雄今日表現平穩，航空股則相對吸睛。華航(2610)在法說會釋出利多消息後，對明年景氣保持樂觀看法，股價創下本波新高，收漲1.86%；長榮航(2618)亦上漲近1%。

觀察美股走勢，Nvidia的財測影響有限，且GB 200即將出貨，有望帶動台灣相關供應鏈廠商營運持續成長。市場亦持續關注川普政策動向及地緣政治風險升溫的情況。目前OTC市場技術面轉佳，中小型題材股表現強勢。然而，外資期貨結算後空單仍高達4萬口以上，後續需密切觀察外資期貨空單變化。短線上，季線附近具一定支撐力道，操作上建議投資人不宜過度追高，可逢低分批佈局，並進行汰弱留強。

下週市場將聚焦於多項經濟數據，包括美國企業財報和各國經濟指標。市場預估2024年第三季標普500指數的整體企業獲利年增率達8.5%，並預期未來數季獲利將逐步震盪上升。此外，根據群益證券的預測，英國2024年10月的消費者物價指數（CPI）將維持在低檔水準，而台灣2024年10月的景氣燈號則預計持續在黃紅燈區間，顯示經濟仍處於擴張期，但動能略顯保留。