美國準總統川普欽點的司法部長人選、前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）宣布退出提名程序後，川普火速提名另一替代人選邦迪（Pam Bondi），59歲的她保養得宜，一頭金髮更是吸引眾人目光「嬌點」。

美國《政治》（POLITICO）新聞網整理出以下關於「美魔女」邦迪的五件事：

1.她是佛羅里達州首位女性檢察長

邦迪於2011年至2019年間擔任佛羅里達州檢察長，是該州第一位女性檢察長。她在任內發起了該州對鴉片類藥物製造商的訴訟案，而這起訴訟在她卸任後達成了和解。她因任期限制而卸任，並在川普2016年首次當選總統後，加入其過渡團隊。

2.她與川普兒媳賴拉關係密切

邦迪與川普的次子艾瑞克（Eric）的妻子賴拉（Lara Trump）關係密切，兩人曾共同參與反對佛州禁止賽狗的活動。邦迪本周二提議，由賴拉接手盧比歐（Marco Rubio）佛州參議員的席位，因為盧比歐已獲提名為國務卿。

3.她是川普的前律師

邦迪在川普的首次彈劾案中擔任高級顧問和律師，並多次在電視上為川普辯護。川普當時被控濫用職權和妨礙國會調查，但最終被參議院宣告無罪。

4.她放棄了對川普大學的欺詐調查

邦迪在2013年準備競選連任佛州檢察長時，川普曾透過川普基金會，不當捐款給支持邦迪的組織。事情曝光後，邦迪疑似為了報恩，宣布佛州不會加入其他州對「川普大學」（Trump University）遭學生控告涉及詐欺的集體訴訟案。

川普在2004年成立的教育機構「川普大學」涉嫌詐欺，因為有學生指控，實際課程與廣告宣傳有落差，還要求退還學費，結果該機構2010年停止營運。

5.她的狗撫養權官司曾引發關注

2005年，邦迪收養了一隻聖伯納犬，這隻狗在2005年卡崔娜颶風中與原主人失散。後來原主人找到這隻狗，並要求歸還，但邦迪拒絕，並指原主人虐待動物，對方因而提起訴訟，官司持續了16個月。最後雙方達成和解，邦迪將狗歸還給原主人，並提供了食物和藥品。

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