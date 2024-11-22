11月即將結束，也代表今年進入尾聲，網友已開始討論2024的代表字、代表詞應該怎麼選，結果不少人對於公務員輕生案印象深刻，單字的部分都選了「霸」或「凌」，詞語則選了「立意良善」，還有人喊「你問這題目的不良善喔」。

一名網友今（22）日在PTT八卦板表示，快到歲末年終的時間了，回顧2024一整年發生了不少事情，「如果要選一個代表詞，你的代表詞會是什麼呢？」

結果不少人馬上喊「霸」、「今年不可能有人贏得過霸凌吧」、「問就是霸」、「霸凌2個字你自己選1個就好，不會有其他字贏的了」，也有人說「賴皮的賴」、「ㄌㄨㄚˋ吧」、「騙」、「綠」、「勞工的勞感覺也有機會」。

也有不少人喊「立意良善」、「目的良善」、「欺善怕惡」、「目的良善絕對是2024金句」、「當然是目的良善，從沒想過這句話可以用在霸凌上，嘻嘻」、「目的良善沒中選一定都是黑箱」、「你在這個時間點問這題，目的是否良善很可疑啦」。

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