新北教育局今（22）日辦理新北市「行動與改變―邁向淨零校園」能源教育論壇，聚集各界專業人士及近百位永續教育的學校人員，共同探討氣候變遷、永續發展、淨零排放等重要議題，透過雙向互動與對話，攜手校園親師生的實際行動與習慣改變，扎根校園永續意識。

教育局表示，面對全球氣候變遷的嚴峻挑戰，落實2050年淨零碳排的目標已成為國際共識，為了打造低碳校園，提升教師在推動淨零教育的專業能力勢在必行，這次研討會提供學校教師寶貴的學習機會，在專題講座的引導下，教師能掌握淨零課程的相關知識，進而有效激發學生對於環境保護的興趣，具體實踐永續行動。

青潭國小校長林愛玲說明，淨零校園是學校面對淨零排放課題的重要願景。此次論壇針對校園碳盤查的重要性與實施作法有更深入的對話探討，尤其在跨縣市氣候變遷教育實例分享與交流中，激發身為領導者思考如何結合學校獨特的環境特色，發展出創新思維的淨零校園課程設計，包含教師於課堂中指導學生進行校園碳盤查、計算樹木碳匯及智慧化節水等特色課程。

埔墘國小校長劉能賢分享，學校不僅是學習知識的地方，更是培養學生環保意識的搖籃。面對全球氣候變遷，學校以「排熱降溫」為課程核心打造節能校園，師生運用多項創新設計來達到排熱降溫效果，包括外遮陽系統、通風系統，利用自然的方式減少熱島效應，並引進太陽能板來提供再生能源。

劉能賢補充，這樣的實踐不僅提升校園環境的環保效能，也為學生提供真實的低碳學習場域。同時鼓勵教師以身作則，將低碳生活融入課程，透過實地觀察與科學實驗，從中學習如何應對氣候變遷，培養學生實踐綠色行動力。這場論壇讓與會者深刻體會到，教育下一代具備環保意識和社會責任感，是教育人員的共同使命。

教育局提到，新北市積極推動淨零校園，鼓勵各級學校從日常生活中落實節能減碳，本次論壇藉由各大領域專家與實務工作者的經驗分享，強化校園師生對於氣候變遷與淨零永續的認識，共創永續友善的學習環境。未來期望透過校園基地示範，帶動全民參與，加速實現淨零轉型的目標。