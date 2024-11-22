罷免許智傑公民行動發起人朱磊22日上午直搗許智傑服務處，不滿他帶職參選，認為他是預謀落跑，詐欺選民，要與他展開「立委帶職參選」的民主辯論，許智傑服務處表示，立法院目前甲動，辨論一事基本上無法配合，至於發起罷免一事，委員尊重民主機制。

民進黨高市鳳山區立委許智傑有意爭取2026高雄市長提名，但罷免許智傑連署總部發起人朱磊正式宣布啟動「罷傑行動」，22日上午更前往許智傑服務處下戰帖，要與許智傑展開「立委帶職參選」辯論，討論「未經選民同意，立委帶職參選是否有正當性？是否構成對選民詐欺或背信？如何懲戒：停權？或重選？」等議題。

朱磊說，先前他公開發起罷免許智傑，許也多次表示會「正面迎戰」，並稱「政績有目共睹」，後卻發文，不僅迴避質疑，更涉嫌用影射手法，企圖煽動「族群對立、歧視及仇恨」。

他說，許智傑是鳳山區選民選出來，沒有經過選民同意，他已經提早掛上看版，推測很早就預謀要選市長，如果當時選民知道他要落跑，搞不好許多人就會改變心意，朱磊同時點名市長陳其邁，不該與這種「落跑」的人同框。

許智傑服務處副主任蘇致榮代為接下戰帖，但蘇表示，許今天仍在立法院阻擋修改選罷法，接受朱磊的戰帖，不過公開辯論的部分，目前立法院長期處於甲級動員狀態，他說：「辯論這件事可能無法配合」，「基本上是拒絕」，至於發起罷免一事，委員也尊重民主機制。