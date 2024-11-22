花蓮4月地震，太魯閣國家公園受創嚴重，沒想到又因康芮颱風再次重創，災點擴大，已有多處高山步道持續封閉，有山友抱怨遲遲未能開放，為此太管處指出，因人力有限，已盡力加快修復，為了高山安全仍請山友不要貿然入山，已將高山步道受損狀況彙整，公布在官方臉書。

太管處說，康芮颱風帶來驚人雨勢，天祥測站單日雨量大到1232.5毫米，遠高於2005年龍王強烈颱風746.5毫米，部分災情更甚於0403地震。如九曲洞、燕子口因河道斷面窄小，溪水暴漲奔流於路面席捲各項設施，長春祠停車場、三聖佛景觀臺等處都難以倖免。

康芮強颱驚人雨勢，長春祠停場場路面遭掏空。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

九曲洞大小落石堆積。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

天祥地區也新增數處災點，白楊步道多處路基掏空、塔次基里溪版橋遭沖斷毀壞，白楊瀑布吊橋與觀景平台全遭沖毀，九曲洞水景步道護欄及玻璃平臺受洪峰沖毀等。

太管處長劉守禮表示，確實有山友抱怨，不過太管處基於安全與災後工程，封山是必要的。他說，光是太魯閣口到天祥災修工作已讓管理處人員焦頭爛額，高山步道偏遠人力也少，巡山員這一、兩周已經盡量巡查，災後都需要時間整理，非短期內能開放。

劉守禮說，業務科一直接到詢問何時開放的電話，管理處也認為應適度把一些訊息對外說明，因此整理出幾條步道經踏查、收集資料現況，讓大家知道，也會視路線風險程度擬定復原計畫及開放期程。同時已進行科技勘災調查，未來重建相關設施時，將強化災害應變能力，配合預警系統建置，提升防災韌性，減少災害的影響。