台北花市為因應12月耶誕節即將到來，特別在聖誕紅產季期間前往產地進行供貨和品質了解，台北花市表示，台灣聖誕紅市場流通超過10款品種，近幾年的以聖誕紅小盆栽為市場主流，消費者對精緻化、客製化花卉較為偏好，且聖誕紅耐陰、易於照顧，持續適度澆水光照就能保持鮮豔，就算今年颱風不斷，價格也維持平穩。

台北花市在花市A館2樓展出「2014年高品質聖誕紅盆花評鑑會」得獎花卉，讓業者和消費者能欣賞和了解高品質的聖誕紅。（台北花市提供）

台北花市透過聖誕紅交易會來媒合業者的需求，希望提供最優質的聖誕紅花卉，也與中華盆花發展協會合作，在花市A館2樓展出「2014年高品質聖誕紅盆花評鑑會」得獎花卉，讓業者和消費者能欣賞和了解高品質的聖誕紅。

台灣聖誕紅產地主要集中在北部及中部地區，2024年全台聖誕紅總產量約115萬1千餘盆，較去年略增2％，儘管今年下半年多颱侵襲，不過主要產區未受太大影響，南投埔里地區以40萬盆的供應量居全台之冠，其次為桃園、苗栗、宜蘭地區，整體供貨量穩定且品質佳，可充分滿足市場需求，價格行情則維持平穩。

台灣聖誕紅市場流通超過10款品種，除紅色系，還有白色系，如純白，提供消費者多種選擇。（台北花市提供）

台北花市表示，近幾年的供貨趨勢以3吋聖誕紅小盆栽為市場主流，全年產量達61萬餘盆，占總產量的53％，透過供貨趨勢，反映出消費者對精緻化、客製化花卉較為偏好。而台灣聖誕紅市場流通超過10款品種，紅色系占整體供應量的90％，主要品種包括三八紅早生、烈焰與聖誕節，其他花色如粉色系的倍莉粉、愛神、公主系列，白色系的珍珠白、純白，以及黃色系的黃美人、金月等，提供消費者多種選擇。

台北花市也說明，聖誕紅耐陰且易於照顧，持續適度澆水與光照就能保持鮮豔色彩，希望能為民眾帶來濃厚的節日氛圍，在忙碌生活中放鬆心情。