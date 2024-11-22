國人十大死因中，慢性病佔了半數，其中又以三高對國人健康構成重大威脅，政府為此推動「888計畫」，預計以8年時間將8成以上三高病患納入照護網，期望將三高的控制率可以達到8成。國衛院22日與台灣諾和諾德藥品股份有限公司簽訂合作備忘錄，未來將結合健康大數據，進行慢性病風險因子的監測、分析，發展出更精準的健康預測，推動個人化健康管理和教育。

最新國民健康調查顯示，台灣64歲以下成人有超過4成至少罹患一項慢性病，每5人中就有1人罹患2種以上慢性病，而肥胖為許多慢性病的根源，罹患糖尿病、代謝症候群和血脂異常風險較正常人高3倍。

肥胖與二型糖尿病也是失智症的高度危險因子，研究顯示，51至60歲族群中血糖每升高15mg／dL，阿茲海默症風險就提高14.5％。國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成提醒，三高慢性病患者一旦合併失智，照護負擔將大幅增加，失智全人照護是減輕社會及醫療成本的關鍵，這是此次合作後第一項啟動的計畫。

另外，國衛院副院長許惠恒表示，國衛院已在積極嘗試慢病管理計畫，例如運用AI技術與大數據建立「智慧風險預測系統」，也針對新陳代謝症候群進行介入管理，包括生活運動習慣、數位工具配戴監測、藥物介入等，觀察全人照護模式，及早介入亞健康族群對於疾病延緩甚至逆轉的效果，預計在明年就有初步結果。

台灣即將邁入超高齡社會，推估至2050年，高齡人口每年醫療支出將超過6200億台幣。國衛院司院長徒惠康期待透過公私合作模式，結合諾和諾德在肥胖及代謝領域的專業知識和GLP-1療法的創新潛力，以創新醫療協作模式減輕慢病對國民健康的負擔，實現「健康台灣」的長遠目標。

諾和諾德台灣區總經理Daniel Bohsen說，三高以及與其相關的併發症，已成為國人的威脅以及負擔，非常榮幸能與國家醫藥衛生研究機構合作，為未解的健康問題帶來解方。