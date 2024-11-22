立法院國民黨團、民眾黨團提案成立「郭智輝調查委員會」、「國發基金調查委員會」，22日院會進行表決、廣泛討論，民進黨立委李坤城發言時指控藍白不審《學生輔導法》，國民黨立委王鴻薇、陳玉珍拿出看板嘲諷，引發綠委吳佩憶衝上前抗議，還搶走看板、當場撕碎，雙方爆發口角。

立法院院會今表決「郭智輝調查委員會」、「國發基金調查委員會」，討論事項第一案，國民黨團提案成立「郭智輝調查委員會」，經院會表決，贊成55人，反對45人，該案表決通過交付協商。而第二案是民眾黨團提案成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，第三案則是《學生輔導法》草案，但由於今日下午將舉行考試委員同意權案公聽會，院會僅有上半天時間。

在討論事項第一、二案廣泛討論時，民進黨多位立委登記發言，接連針對藍白黨團提案成立的兩個委員會砲轟。民進黨立委李坤城發言表示，民進黨本希望優先討論《學生輔導法》，這才是民生法案、民眾要的法案。此時國民黨立委王鴻薇在場中拿出「民進黨拖延學生輔導法三讀」的看板，讓李坤城轉頭向院長韓國瑜抗議，台下黃捷、蔡易餘等多名綠委也上前要搶奪看板，藍委也上前護駕，雙方爆發口角。

立法院國民黨團、民眾黨團提案成立「郭智輝調查委員會」、「國發基金調查委員會」，藍綠立委爆發衝突。（截自中天新聞直播）

國民黨立委陳玉珍隨後也拿起看板，民進黨立委吳沛憶直接衝上前搶走看板、當場撕碎丟向藍委，雙方互相對罵，李坤城也不斷抗議「國民黨作賊心虛、不審學生輔導法」，最終在韓國瑜裁示休息10分鐘才休戰。

立法院國民黨團、民眾黨團提案成立「郭智輝調查委員會」、「國發基金調查委員會」，藍綠立委爆發衝突，民進黨立委吳沛憶搶下藍營看板、當場撕碎。（截自中天新聞直播）

立法院22日院會因時間關係，將「學生輔導法」留待下次院會再逐條審查，藍綠立委在散會前各自舉出標語表達立場

對於討論事項第三案《學生輔導法》修正草案併案審查，立法院長韓國瑜裁示，該案已完成協商，院會對協商結論無異議，按協商結論處理，因下午院會舉行考試委員公聽會，留待下次院會再進行逐條審查。藍綠立委在散會前各自舉出標語表達立場。