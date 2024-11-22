近年來因為飼養觀念進步，醫療技術精進，高齡犬貓也越來越多，新北市動保處也於11月24日在板橋毛寶貝生命教育園區開設「中獸醫高齡犬貓痹症」課程，針對高齡動物常見的疼痛、及後肢關節問題，聘請專業獸醫師解說如何運用針灸、推拿及活血化瘀中藥來改善這些退化問題，協助飼主釐清寵物身體狀況。

「中獸醫高齡犬貓痹症」課程特別邀請中盟動物醫院長鄭漢文主講，他表示，中獸醫診斷方式與人類中醫非常相似，主要通過「望、聞、問、切」四個步驟診斷寵物健康狀況，至於治療方式也與人類相似，以骨關節退化為例，中獸醫常用針灸、推拿以及活血化瘀中藥來改善這些退化問題。

動保處提到，新北市飼養寵物的數量持續增加，市民對寵物健康照護需求也日益提高。犬貓因為醫療進步，其壽命也越來越長，出現慢性疾病的機率也隨之提升。為此今年度開設共10堂「寵物初老照護課程」相關課程，課程內容包含寵物失智、心臟病、眼睛退化及高齡犬貓照護等主題。

動保處獸醫師呂信彰表示，老化是一種自然發生的過程，各種生理功能逐漸出現衰退，新陳代謝能力也會逐漸降低，可以根據動物體質、發病原因來給予不同藥物和治療。無論是使用中獸醫、西方醫學，或是合併2種治療方式，皆取決於不同個案的疾病狀況。建議飼主平時需多注意天氣變化，並在變天時加強防護，例如注意保暖，或在家也可以熱敷或按摩方式減緩毛寶貝的不適。

動保處呼籲，毛寶貝年輕時是牠們陪伴我們，當牠們進入老年，我們應該更加關心並陪伴牠們。今年開設一系列高齡犬貓照護課程，希望有助於提升飼主對高齡寵物健康照護知識，也讓飼主能夠針對毛寶貝的特殊需求，選擇最合適的照護方式，確保牠們的晚年生活更加健康、舒適。課程資訊詳動保處官網及動保處臉書。