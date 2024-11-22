FRANZ WAGNER GAME-WINNER SINKS THE LAKERS AT HOME 😤pic.twitter.com/EIEQxAUR6O — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 22, 2024

只能說被魔術前鋒法蘭茲華格納投進這記準絕殺三分球，湖人只能認了！靠著法蘭茲華格納最後2.5秒的大號準絕殺三分球，魔術最後以119比118神奇擊敗地主湖人，也中止湖人最近6連勝，法蘭茲華格納無疑是贏球最大功臣，他貢獻全隊最高37分，另有11助攻、6籃板、4抄截。

全力想要延續連勝氣勢的湖人，上半場就靠安東尼戴維斯、詹姆斯雙星聯手，持續保持領先優勢，儘管魔術不斷想要追分，卻始終無法真正追上，打完上半場，湖人67比60領先，安東尼戴維斯半場就拿19分，詹姆斯12分，魔術以法蘭茲華格納18分最高。

魔術雖在下半場逐漸追上，甚至打到末節一度超前，詹姆斯卻接連投進3顆三分球重新幫助湖人搶回領先，可是法蘭茲華格納最後2分06秒投進三分球，魔術113比112超前，不過湖人先靠詹姆斯上籃，接著安東尼戴維斯灌籃，重新搶回116比113領先。

比賽還剩1分04秒，薩格斯兩罰中1，詹姆斯最後39秒也是兩罰中1，雙方差距仍是3分，法蘭茲華格納搶投三分沒進，安東尼戴維斯最後27秒又是兩罰中1，法蘭茲華格納最後20秒上籃取分，安東尼戴維斯卻在最後19秒兩罰落空，也讓法蘭茲華格納最後2.5秒投進超前三分球，湖人把最後一擊交給安東尼戴維斯中距離出手沒進。