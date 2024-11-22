只能說被魔術前鋒法蘭茲華格納投進這記準絕殺三分球，湖人只能認了！靠著法蘭茲華格納最後2.5秒的大號準絕殺三分球，魔術最後以119比118神奇擊敗地主湖人，也中止湖人最近6連勝，法蘭茲華格納無疑是贏球最大功臣，他貢獻全隊最高37分，另有11助攻、6籃板、4抄截。
全力想要延續連勝氣勢的湖人，上半場就靠安東尼戴維斯、詹姆斯雙星聯手，持續保持領先優勢，儘管魔術不斷想要追分，卻始終無法真正追上，打完上半場，湖人67比60領先，安東尼戴維斯半場就拿19分，詹姆斯12分，魔術以法蘭茲華格納18分最高。
魔術雖在下半場逐漸追上，甚至打到末節一度超前，詹姆斯卻接連投進3顆三分球重新幫助湖人搶回領先，可是法蘭茲華格納最後2分06秒投進三分球，魔術113比112超前，不過湖人先靠詹姆斯上籃，接著安東尼戴維斯灌籃，重新搶回116比113領先。
比賽還剩1分04秒，薩格斯兩罰中1，詹姆斯最後39秒也是兩罰中1，雙方差距仍是3分，法蘭茲華格納搶投三分沒進，安東尼戴維斯最後27秒又是兩罰中1，法蘭茲華格納最後20秒上籃取分，安東尼戴維斯卻在最後19秒兩罰落空，也讓法蘭茲華格納最後2.5秒投進超前三分球，湖人把最後一擊交給安東尼戴維斯中距離出手沒進。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。