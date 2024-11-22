新北市政府首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」於 19 日進行十強對決，經過 9 位創業投資人評審投票，最終由專注於打造最新AI及雲端直播技術的「超妡科技股份有限公司」奪得首獎，第二名為「科淨能源股份有限公司」，「律果科技股份有限公司」則是第三名。獲勝團隊除了獲得大賽獎金，將獲得創投業師輔導陪跑 3 個月，並將在《2025台灣創投年會》上登台簡報，與來自全世界的投資人、創業家交流；同時獲得直接進駐新北青創基地的種子資格、及未來參與重要科技展會的名額。

本次競賽 5 月開跑徵件，吸引來自全台 74 家新創團隊報名參賽，這次委由中華民國創業投資商業同業公會執行，投入大量創投資源，將「競賽」結合「輔導加速器」的概念，進行 8 堂主題課程、創投一對一訪視輔導。本挑戰賽近半年賽程當中，投入上百位創業投資人與業界專家擔任評審及業師，共同協助 10 組入圍決賽團隊有效提升競爭力。

新北市長侯友宜19日出席-2024新北新創之星頒獎典禮表示，新創團隊需要 B2B 或者是 B2C，在新北市可找到合作的機會及發光的舞台。(圖/新北市政府青年局提供)

新北市府打造全方位新創培育平台 「AI」與「綠能」雙引擎驅動

新北市長侯友宜表示，新北市境內有許多工業區及傳統產業，中小企業數超過 24 萬家，居全國之冠，為了導入創新科技的能量，新北市政府辦理第一屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」，聚焦在「AI 人工智慧」與「綠能永續」雙主題，新創團隊不論是想要 B2B 或者是 B2C，只要在新北市絕對可以找到合作的機會及發光的舞台。

2024新北新創之星挑戰賽，最終由專注於打造最新AI及雲端直播技術的「超妡科技股份有限公司」奪得首獎。(圖/新北市政府青年局提供)

新北市青年局長邱兆梅補充談到，這次競賽的申請團隊是鎖定在募資完「天使輪」、全國已設立登記的未公開發行新創公司進行徵選，以「無須解題」的賽制設計，讓參賽團隊更能專注於本業、學會使用釣竿，在參賽歷程中加速成長，從研發腦翻轉為營運腦，優化財會、修正商模、吸引注資等全方位能力。進入決選的 10 組團隊都進行創投導師一對一的實體訪視，還有 AI 及 ESG 業師的專業課程，都是由 Pitch Day 上的創投評審擔任導師，從市場、產品/服務、商業模式及募資規劃等面向給予具體建議。尤其「募資」是新創團隊必備的能力，系統化課程聚焦「如何吸引到創投投資」，由創投業師與成功創業前輩主講，帶領新創團隊學習募資實務、擬定財務計畫，了解如何與創投互動、爭取青睞注資。

2024新北新創之星挑戰賽，第二名由打造全新綠色循環經濟的「科淨能源」獲得評審青睞。(圖/新北市政府青年局提供)

這次榮獲第一名的團隊是「超妡科技股份有限公司」，以最新 AI 及雲端直播技術，幫助運動賽事品牌、新聞媒體與粉絲建立全面觸及和互動；第二名則是「科淨能源股份有限公司」以獨家技術解決二氧化碳氣體轉換成具有高經濟價值的化學物和燃料，將創造全新綠色循環經濟；第三名則是「律果科技股份有限公司」，是由律師監製的一站式生成式AI法律應用合約生命週期管理服務，提供企業合約工作流程量身打造合約生命週期管理系統。

2024新北新創之星挑戰賽，第三名由由律師監製的一站式生成式AI法律應用合約生命週期管理服務的「律果科技」獲得。(圖/新北市政府青年局提供)

中華民國創業投資商業同業公會理事長邱德成指出，本次賽事投入大量創投資源，初賽到決賽，為期半年，即有上百位專業創投及業者一起參與過程。決賽評審陣容強大，包含台新創投總經理林宇聲、之初創投合夥人詹德弘、益鼎創投副總經理楊宗亮等共 9 位創投機構具決策權者，帶給新創團隊最貼近投資人眼光的實務見解。

評審團代表林宇聲指出，10家入圍決賽的新創從74組參賽者中脫穎而出，展現出他們不僅具有雲端的情懷，更有地端的執行力，能將夢想付諸實現。參賽公司涵蓋軟硬體、B2B、B2C、市場應用及永續發展等多元領域，反映新創生態系統的多樣性與跨域整合特色。特別值得注意的是，前三名得獎團隊皆屬於輕資產公司，突顯創意及創新軟實力在當代創業生態中的重要性。

競賽結合加速器，陪新創走創業最後一哩路

本競賽獲獎團隊除了可獲得獎金外，接下來將進行為期三個月「創投一對一陪跑計畫」，由創投公會扮演重要推手，透過機制將買賣方翻轉為師徒，由創投導師以第一線視角輔導團隊，提供團隊有關募資、出場機制、產品定價、產品/服務落地及驗證、產品/服務技術發展、海外市場拓展的可能性、商業模式等面向提供全面性建議，並針對各團隊目前所面臨的狀況，以整體市場的宏觀面向提供具體的調整內容，協助團隊提升營運體質，推進新創企業發展。

此外，創投公會亦將邀請得獎團隊登上《2025台灣創投年會》舞台，透過 Demo Show 向投資人展現實力。新北市青年局額外加碼提供團隊進駐「新北青創土城綠創基地」、「新北青創寶高數位基地」，享有不間斷地創意輔導資源，還可免費參加 AI、ESG 相關之重要展會資格，讓新北新創之星持續發光發熱。

【2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽得獎名單】

第一名：超妡科技股份有限公司，獎金新臺幣 200,000 元整。

第二名：科淨能源股份有限公司，獎金新臺幣 70,000 元整。

第三名：律果科技股份有限公司，獎金新臺幣 30,000 元整。

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