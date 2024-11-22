勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉職場霸凌爭議，爭端波及與她不相關的醬油工廠的網路評價，雲林縣一名女性政治人物貼文為醬油廠抱不平。不過，該名女政治人物對待員工的作為也很有爭議，一名以前的部屬看到她臉書的貼文直喊「她有病識感嗎？」

雲林縣一名女性政治人物貼文為醬油廠抱不平，不平之火也燒到自己。（周麗蘭攝）

這名公務員指出，該女政治人物開會不準時，同仁準備的資料她不滿意動輒痛罵；開會時心情不好就把公文丟地上，憤怒時會踢垃圾桶。

他說，該女政治人物為了建立威信，並讓民眾感受她做事認真，動不動於公開場合數落、怒罵主管；半夜接到她的簡訊算是「平常」，半夜接到電話是「正常」。

公務員說，她在縣內最高行政機關任職期間，經常明示考績處理、懲處，一級、二級主管調動頻繁，有一名級主管做了45天不告而別。

他表示，職場被霸凌通常有苦難言，公務人員不受勞基法「七休一」限制，加班最多只能請20小時，大多都是奉獻給國家，有時工作環境比私人企業更艱難，但很少人會投訴主管，「立意良善」這4字，很深。

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