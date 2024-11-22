78歲詹姓男子罹患糖尿病多年，去年才做左側膝下截肢，今年右腳趾出現小傷口，因血液循環不良，小指發黑壞死，他憂心又要截肢，到員榮醫院求診，經大腿股動脈血管繞道手術，並為他打通膝下動脈血管，幸運保住右腳，醫師呼籲糖尿病患者不要輕乎雙下肢末端的小傷口，要及早就醫治療。
詹男去年做左側足膝以下截肢，截肢後傷口一直無法癒合，到員榮醫院傷口治療及高壓氧中心求診，鄭文昌主任從清創開始，經約4個月治療傷口才全癒；數月前，詹男發現右腳小指有小傷口，小指發黑壞死，再次到員榮求診，鄭文昌懷疑是下肢動脈阻塞，轉介到心臟血管外科，主任賴金湖醫師先為他做大腿股動脈血管繞道手術，再用氣球擴張血管成型術打通膝下動脈血管，幸運保住右腳下肢。
鄭文昌表示，糖尿病患者常面臨截肢風險，主因在於糖尿病末稍神經病變、血管病變影響，神經病變使患者感知疼痛、溫度和壓力能力下降，即使腳有傷口，患者也感受不到，導致小傷口惡化，才會就醫，血管病變損害血管健康，特別是膝下三條動脈處血管阻塞，傷口無法獲得足夠的氧氣和營養，較難癒合。
鄭文昌說，糖尿病患者免疫系統往往較弱，當發生感染時，無法有效控制導致擴散，不得不截肢防止再惡化。糖尿病患者多數會合併心血管疾病，影響全身血液供應，更惡化肢體末端組織健康。為避免截肢，糖尿病患者除需密切控制血糖、定期檢查足部，並在發現傷口時及早治療。
他呼籲糖尿病病友剪指甲時，如果不小心造成小傷口，記得一定要提早就醫，因為以往不少案例，就是從一個小傷口開始。
鄭文昌表示，以前對糖尿病患者足部傷口的觀念是以小截肢取代大截肢，大截肢就是膝下或膝上截肢，但是今年又開創新局稱為指頭保衛戰，盡可能保存病人末稍肢體並維持步行功能和生活品質。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。