78歲詹姓男子罹患糖尿病多年，去年才做左側膝下截肢，今年右腳趾出現小傷口，因血液循環不良，小指發黑壞死，他憂心又要截肢，到員榮醫院求診，經大腿股動脈血管繞道手術，並為他打通膝下動脈血管，幸運保住右腳，醫師呼籲糖尿病患者不要輕乎雙下肢末端的小傷口，要及早就醫治療。

詹男去年做左側足膝以下截肢，截肢後傷口一直無法癒合，到員榮醫院傷口治療及高壓氧中心求診，鄭文昌主任從清創開始，經約4個月治療傷口才全癒；數月前，詹男發現右腳小指有小傷口，小指發黑壞死，再次到員榮求診，鄭文昌懷疑是下肢動脈阻塞，轉介到心臟血管外科，主任賴金湖醫師先為他做大腿股動脈血管繞道手術，再用氣球擴張血管成型術打通膝下動脈血管，幸運保住右腳下肢。

詹男去年左腳截肢，今年右腳又發現傷口，經員榮醫療體系傷口及高壓氧中心鄭文昌主任與心臟外科主任賴金湖醫師聯手保住，不需截肢。（員榮醫院提供／葉靜美彰化傳真）

員榮醫院心臟外科主任賴金湖醫師，為詹姓患者打通阻塞心管，成功保住下肢。（員榮醫院提供／葉靜美彰化傳真）

鄭文昌表示，糖尿病患者常面臨截肢風險，主因在於糖尿病末稍神經病變、血管病變影響，神經病變使患者感知疼痛、溫度和壓力能力下降，即使腳有傷口，患者也感受不到，導致小傷口惡化，才會就醫，血管病變損害血管健康，特別是膝下三條動脈處血管阻塞，傷口無法獲得足夠的氧氣和營養，較難癒合。

鄭文昌說，糖尿病患者免疫系統往往較弱，當發生感染時，無法有效控制導致擴散，不得不截肢防止再惡化。糖尿病患者多數會合併心血管疾病，影響全身血液供應，更惡化肢體末端組織健康。為避免截肢，糖尿病患者除需密切控制血糖、定期檢查足部，並在發現傷口時及早治療。

他呼籲糖尿病病友剪指甲時，如果不小心造成小傷口，記得一定要提早就醫，因為以往不少案例，就是從一個小傷口開始。

鄭文昌表示，以前對糖尿病患者足部傷口的觀念是以小截肢取代大截肢，大截肢就是膝下或膝上截肢，但是今年又開創新局稱為指頭保衛戰，盡可能保存病人末稍肢體並維持步行功能和生活品質。