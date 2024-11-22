日常的外在保養很多種，多數人注重保濕，然而內在保養則反之。體內若濕氣太重，會引起諸多小毛病，例如，水腫、易胖、分泌物變多、經常性的疲勞等，這些可能是身體發出的過濕警訊。

體內濕氣重的常見症狀包含，全身性水腫、各部位濕疹、乾癬、無法靠睡眠修復的疲勞感、容易發胖、排便不成形、女性分泌物變多等，想要解決這些惱人小毛病，就必須幫體內好好除濕。

所謂的濕氣，還可細分為外濕以及內濕2種。隨氣候進入濕冷的冬季，長期處在潮濕的環境中，或運動結束及洗澡過後未及時讓身體保持乾燥，就可能造成外濕的問題。內濕則與平時生活習慣造成的體質改變相關，熬夜、辦公族久坐，導致身體循環變差；在飲食上不忌口，生冷、油膩、口味過重及過甜的食物，皆可能導致體內濕氣的產生，另外在飲酒的分寸上也應適當拿捏。

內在除濕可以從日常生活與飲食習慣著手，像是避免久坐、保持規律的運動、適當的出汗、維持良好的生活作息，並建議於睡前泡腳，不僅能促進血液循環，更能幫助睡眠。

飲食上盡量避免過於刺激的食物，可以多選擇薏仁、冬瓜、紅豆、綠豆、苦瓜、菠菜、洋蔥等能幫助排濕的食材。另外，有些人會擔心累積更多濕氣而減少喝水，但適當地補充水分也是促進循環、排濕相當重要的一環。除此之外，若不適情況依然未改善，也可以嘗試中醫調理，讓體內恢復健康平衡。