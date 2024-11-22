信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從電信資料可以看出人口移動狀況，北市日間活動人口逾1/4來自新北市，反映出北市工作機會多，但礙於居住代價等條件，許多民眾透過大眾運輸系統快速往來雙北市，其中板橋、三重、中和、新莊、永和與蘆洲，又是前幾名晚上人口比白天更多的區域，顯示捷運效益明顯，加上當地房價與北市落差，吸引通勤族在當地生活。

主要都會區白天與夜間差異較小的則是中壢區，反映出中壢區工作機會多，同時間可能過去房價負擔不重，上班族可以就近購屋，相對高房價要用通勤時間來減壓，在中壢區上班族可能是相對幸福一些。

至於差異比較大的則有板橋區，平日白天活動人數有46.4萬人，不過夜間停留人數則高達57.2萬人，晚上比白天多出10.8萬人，顯示許多人白天工作在台北，晚上回板橋休息，台北市則是白天比夜間人多出許多，中山區白天的夜間多出13.4萬人，大安區則是白天比晚上多出12.7萬人，曾敬德指出，一方面是因為台北市市中心高房價，居住成本太高，一方面市場上也沒有那麼多的房屋供給量。