針對多項黑五高人氣的家電品項，燦坤限時降價促銷，包括主打款PHILIPS 75型4K Google LED顯示器、SAMSUNG 85型4K QLED智慧顯示器、PHILIPS 5.1.2聲道全景聲實體後環繞微型劇院組、Bosch 13人份獨立式洗碗機75折。熱門的dyson燦坤同樣推出獨家限定的黑五優惠；而冰箱/空調政府補助最高5000只到12月31日，Panasonic 610公升玻璃三門變頻冰箱、國際牌變頻空調同樣價格有競爭。最後資通訊商品同樣祭出黑五促銷價，iPhone 16 256GB粉紅色直降1370元。