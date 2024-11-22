針對多項黑五高人氣的家電品項，燦坤限時降價促銷，包括主打款PHILIPS 75型4K Google LED顯示器、SAMSUNG 85型4K QLED智慧顯示器、PHILIPS 5.1.2聲道全景聲實體後環繞微型劇院組、Bosch 13人份獨立式洗碗機75折。熱門的dyson燦坤同樣推出獨家限定的黑五優惠；而冰箱/空調政府補助最高5000只到12月31日，Panasonic 610公升玻璃三門變頻冰箱、國際牌變頻空調同樣價格有競爭。最後資通訊商品同樣祭出黑五促銷價，iPhone 16 256GB粉紅色直降1370元。
《電通股》搶黑五商機 燦坤促銷3C家電
黑五購物節即將登場，各大通路紛紛祭出優惠再拚買氣，燦坤(2430)表示，近期家電詢問度與購買需求持續攀升，瞄準不少消費者鎖定黑五檔期準備購入大家電，燦坤順勢推出「制霸黑五」購物狂歡慶，即日起到11月30日，3C家電最低46折起，眾多熱銷明星商品價格限時下殺，燦坤線上購物與門市同享優惠。
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