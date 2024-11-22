女星胡盈禎（小禎）忙於工作的同時，常常更新社群平台，向粉絲分享生活點滴。不常發性感照的她，今（22日）無預警PO上空自拍，分享20多年的舊疾逐漸好轉的過程。
小禎在文中指出，學生時期走路上課時，曾摔了一跤，尾椎硬生生撞擊在冰上，造成骨盆前傾傷了20幾年，加上6年前運動不當肩膀受傷，一直不斷地復健，中西療法都嘗試過，也換了好幾個醫生，但沒有獲得明顯的改善。
直到今年透過髮型師的介紹，到一家保健工作室復健，原本不帶任何希望，想說別再惡化就好，沒想到做了兩次的整椎、撥筋，「居然就這樣輕輕鬆鬆地弄好了，超神奇！」小禎回到健身房運動，發現肩膀可做到之前受傷不能做到的角度，腰部也不再如此痠，讓她非常感動。
小禎附上三張上空裸身照，多了不少紅腫、瘀血，令人心疼，但她表示：「雖然撥筋超痛，撥完跟家暴一樣，但真的很鬆。」網友看到小禎的分享，紛紛留言：「好多黑青喔！！」、「祝早日康復」、「這個太痛了吧」、「要多加小心謹慎。」
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