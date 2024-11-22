新北市新店區56歲陳姓砂石車駕駛，今（22）日行經中興路二段189號時，疑似未注意車前狀況，遂追撞前方由47歲陳男駕駛的自小客車，砂石車雖無大礙但陳男的車輛不只被追尾，還撞上消防栓導致車頭全毀，所幸無人傷亡，詳細肇因仍待警方釐清。

從監視器畫面可看出陳男的車輛疑似與砂石車並行，幾乎消失在畫面當中，再次出現時已是遭到追尾推擠上人行道的畫面，且一旁的消防栓也被撞斷大量水柱傾瀉而出，警方獲報後緊急前往處理，新店警分局表示，現場無人員受傷亦無酒駕情事，詳細肇因仍待後續釐清。