新北市新店區56歲陳姓砂石車駕駛，今（22）日行經中興路二段189號時，疑似未注意車前狀況，遂追撞前方由47歲陳男駕駛的自小客車，砂石車雖無大礙但陳男的車輛不只被追尾，還撞上消防栓導致車頭全毀，所幸無人傷亡，詳細肇因仍待警方釐清。

從監視器畫面可看出陳男的車輛疑似與砂石車並行，幾乎消失在畫面當中，再次出現時已是遭到追尾推擠上人行道的畫面，且一旁的消防栓也被撞斷大量水柱傾瀉而出，警方獲報後緊急前往處理，新店警分局表示，現場無人員受傷亦無酒駕情事，詳細肇因仍待後續釐清。

47歲女「壞習慣」常住院 不爽長期缺席！女兒訴請免養贏了
乳癌婦生活難過 要前夫生的女兒負責！月給1.9萬被打臉
不改回原姓氏5年就會死 他擔憂運勢！訴請終止收養慘打臉
#新北 #新店 #車禍 #砂石車 #追撞
酷暑寒流下雨攏免驚 北市13間免費親子館親測全分析