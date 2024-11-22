喪屍菸彈（依托咪酯）連警員也沉淪而遭法辦，嘉市議員郭定緯22日質詢促市府加強防堵流入校園毒害學子，市警局表示，中央已擬將依托咪酯改列為第2級毒品，加重罰責，該局目前共查獲刑事罰12件14人、行政罰59件65人，尚未有查獲校園內吸食或販毒案件。

嘉義市議員郭定緯22日質詢要求市府加強防制喪屍菸彈等毒品流入校園。（廖素慧攝）

嘉義市陳姓員警日前爆出涉嫌持用依托咪酯，警察局自清自檢，將陳員移送法辦並擬免職議處，且依托咪酯已釀多起毒駕肇事造成員警及民眾死亡事件。

郭定緯指出，據高檢署公布今年1月至9月施用依托咪酯通報件數達1281件，是去年的58.2倍，衛福部統計19歲以下青少年首次施用毒品比例高達21.7％，毒販在社群網站、網路平台兜售，依托咪酯以電子煙形式流竄在市場。

嘉義市議員郭定緯22日督促市警局加強防制各式毒品流入校園危害學子。（廖素慧攝）

郭定緯說，全台估計有超過7.9萬名青少年使用電子煙，令人憂心毒品氾濫危害青少年身心發展，市警局應成立專案持續朔源，並加強查緝供應鏈、販售點，尤其喪屍煙彈常透過幫派分子滲透到校園，一定要加強檢驗、查緝。

市警局表示，法務部今年11月14日審議通過依托咪酯由第三級毒品改列第二級毒品，涉嫌人罰責由行政罰變為刑事罰，尚待行政院公告施行，該局至今查獲刑事罰（販賣、轉讓或意圖販賣而持有）12件14人、行政罰（施用或單純持有）59件65人。

市警局為全力查緝依托咪酯類毒品，已自行購買依托咪酯初篩檢測試劑400劑、中央補助購買1000劑，均已配發各查緝單位使用，隨時調配，數量不足即時採購。

市警局與學校有密切聯繫，一發現行為異常學生，深入追查是否接觸毒品，積極防制、查緝及向上溯源，全力遏止毒品侵入校園。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363