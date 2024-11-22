透過「TWQR」，民眾只需綁定金融卡或信用卡，即可輕鬆完成購物、繳稅/費、轉帳及提款等交易。這一標準同時整合多元通路及特店資源，不僅提升消費效率，更為使用者提供一碼支付的便利性，滿足日常支付需求。

無現金交易近年已成為許多消費者在日常付款時之首選，華南金旗下華南銀行為提供客戶多元便利的支付工具，擴大服務場景，串連銀行與電支機構，為數位支付生活帶來全新體驗。透過「TWQR」共通支付標準，整合通路特店資源，民眾只要綁定金融卡或信用卡，即可一碼支付完成購物、繳稅/費、轉帳、提款等交易行為。同時看準後疫情時代國人出國旅遊頻率遽增，「TWQR」於今年起正式登陸韓國，買東西再也不需兌換大量外幣現鈔，彈指間就能完成QR Code掃碼支付，讓跨境消費簡單又快速便利。

在異業合作方面，華南銀行針對帳戶連結服務，已結合簡單付、悠遊付、icash Pay、街口支付、全盈+PAY、全支付等國內主要電子支付業者，近期更和「一卡通 iPASS MONEY」強強聯手，全台超過數萬個據點皆能實現「嗶經濟」，加上一卡通超過 650 萬名會員之龐大基礎，使用情境覆蓋率將大幅快速擴充。此外，自即日起至113年12月31日前，綁定華南銀行任一帳戶消費扣款，即享10%悠遊付回饋金(每人每月上限50元)；SnY數位帳戶新戶完成華銀LINE個人化服務綁定，且於活動期間以悠遊付綁定SnY數位帳戶消費付款，再加碼20%悠遊付回饋金(每戶每月上限100元)。

如果還沒有華南銀行帳戶，透過線上數位通路快速申辦SnY數位帳戶，除新台幣活存10萬元(內)可享2.5%優惠利率與每月跨提跨轉30次免手續費之外，SnY信用卡還提供一般消費3倍紅利回饋、指定支付5%現金回饋、刷卡消費3期0利率等超值優惠。