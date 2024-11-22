山區氣候不穩，台8線中橫公路145.3k華祿溪路段，今上午坍落3000立方公尺土石，大塊落石阻斷交通，因現場持續下雨、有落石，視線也不好，已封閉，車輛「只出不進」，公路局預估慈恩到華祿溪路段明天中午才能搶通。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，華祿溪路段邊坡今天上午發生落石坍方，範圍約35公尺長，坍方土石量約3000立方公尺，阻斷雙向交通。

台8線中橫公路145.3公里處華祿溪路段，今天坍方，大塊落石阻斷交通，預估明天中午搶通。（公路局提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣工務段派員到現場管制交通並搶修，因山區持續下雨、起霧，視線不好，工務段目前派人在現場守視警戒，待落石情況緩和後，將立刻搶修，目前預估23日中午搶通。

工務段表示，因坍方落石影響，台8線慈恩到華祿溪（131.5K至145.8K）路段暫時封閉。至於原台8線關原至天祥（114.6k~167.4k）及天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）因應0403震災及康芮風災過後，現行的每天上午8時至9時、中午12時至下午1時，及下午4時至傍晚5時30分三次放行，以及傍晚5時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分至隔天上午8時的夜間封閉管制措施，原則上照常實施。

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