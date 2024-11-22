同時，歐洲的天然氣價格也升到一年來新高，油價也上漲。

美方證實了俄羅斯在周四發射了一枚外界從未曝光、新型的中程飛彈。分析人士說，此將衝擊歐洲的飛彈防禦系統。

美官員說，該飛彈的設計是基於俄羅斯遠程RS-26 Rubezh洲際彈道飛彈(ICBM)，該飛彈仍處於實驗階段，俄羅斯可能只擁有少量幾枚。

最初烏克蘭空軍表示，俄國發射的是遠程洲際彈道飛彈，引發外界戰事急遽升級的擔憂。

美方表示，雖然發射的是一枚中程彈道導彈(IRBM)，威脅較小，但是仍讓人相當擔憂。莫斯科在發射前，有先簡單通知了華盛頓。

五角大樓表示，這枚導彈是攜帶常規彈頭發射的，但是莫斯科如果願意的話，可以根據需要對其進行改裝，甚至可以攜帶核彈頭。

俄羅斯此前表示，該飛彈沒有一個國家可以攔得住。

俄國總統普丁在周四晚間的電視談話承認，莫斯科使用一枚新型、名為「Oreshnik」的彈道導彈，攻擊了烏克蘭一處軍事設施。他說，這次發射並非針對美國在波蘭基地的回應，而是對最近烏克蘭使用西方武器、對俄羅斯領土進行遠程打擊的回應。

在市場反應方面，黃金在周五站在每盎司2685美元附近，本週預計上漲超過4.5%，而比特幣則首次站在突破10萬美元的邊緣。

澳新銀行分析師表示，這次襲擊導致油價走高，顯示戰爭已經進入新階段，引發人們對供應中斷的擔憂。

布蘭特原油期貨本周上漲近4.5%，周五在亞洲交易時段小幅觸及每桶74.44美元的兩周新高。