全球鋼鐵需求轉佳，高利率高通膨環境已開始降溫，全球除中國外經濟展現韌性，各國政府加強支出力道，建築業動能回升。供給上，中國政府限制國內粗鋼產能擴張，但對下游新設產線則未限制，為滿足國內下游需求，鋼廠轉向海外投資，後續亦仍需持續關注東協產能擴張。

世界鋼鐵協會(worldsteel)預測2024年全球鋼鐵需求17.51億噸，年減0.9%；2025年為17.72億噸，年增1.2%，較2024年需求增加近2060萬噸。各市場來看，北美受惠降息助長經濟，大選後公共工程重啟，2025年可望重回成長；中國雖然房市處低檔，然特定用鋼產業保持正成長動能，鋼需溫和修正；印度、東南亞受到基建升溫、外資湧入，2024~2025年成為全球成長的領頭羊；歐洲則可望高利環境消退，製造業、建築業可望同步復甦。

川普11月初正式當選美國總統，美國大選後公共工程重啟可望帶動需求，但若再度提高關稅措施可能使通膨再度上升，延緩Fed降息步伐，短期美元指數升破105，惟川普不喜強勢美元及通膨，美元或已觸及高點。美元指數雖與鋼價呈負相關，但中國強力推動降準、降息與房貸優惠措施，帶動股、房市與原物料行情反轉急升，也淡化美元升值對鋼價的壓抑效果。市場預期中國政府明年持續推動重大刺激經濟政策，倘若成真，將有利支撐用鋼需求向上。

鋼鐵市場未來展望，中鋼提六點分析認為正向訊號浮現。其一歐美鋼價盤整，美歐鋼廠挺價態度明確，紛紛提漲板材價格，然終端市場需求低迷，歐洲汽車業市況不佳等因素，導致漲價尚無法完全落實。其二中國連番推出利多政策，中國大陸強力推動降準、降息與房貸優惠措施，帶動股、房市與原物料行情反轉走升，有利支撐鋼需回溫，鋼市重返均衡狀態。第三貿易壁壘阻擋低價進口，越南、土耳其、巴西對中國熱軋提告，全球防堵中國鋼材態勢明確，限縮中國低價鋼材擾市壓力。

第四全球製造業緩步復甦，中國製造業PMI指數受利多政策激勵重返擴張區間，然美歐等主要經濟體仍處收縮區間，製造業復甦動能緩慢。第五川普再任恐使得貿易保護捲土重來，美國或將提高關稅，增加亞洲鋼材銷美門檻。惟當地需求若提振，美國鋼價強漲，加上中國銷美受限，部分鋼鐵下游產品或將受惠。最後美國Fed啟動降息循環，Fed今年已降息3碼，年底前尚有再降可能，降息對需求面的提振效果，預計將於明年逐漸浮現。