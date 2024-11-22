柯泯薰迎接出道十週年，昨（21日）舉辦全新專輯《好好的 Be Good》聽歌分享會，率先公開黑膠專輯的兩首歌曲 Side A〈蟬與螢〉和 Side B〈鳥語魚〉，分享製作過程的靈感與背後故事。並宣布將於12月26日在台北 Legacy舉辦專場演唱會，邀請歌迷相聚，一起創造專屬於這段旅程的感動時刻。

聽歌會當晚，柯泯薰真摯娓娓道來一手獨立包辦專輯製作歷程，並現場演唱兩首木吉他版本作品，來賓呂士軒與蘇珮卿也特別到場支持，分享這次與她合作的感動與故事，現場氣氛溫暖動人。談及製作黑膠的靈感，柯泯薰回憶起幾年前一次在布拉格旅行的經歷，當時偶然進入一間錄音小店，體驗用老式麥克風即興錄製黑膠的過程，笑言那是一種「歐洲的 first take」，當下的直覺與純粹深深影響了這次專輯的概念與製作方式。

柯泯薰21日舉辦聽歌分享會。（好好的藝術提供）

整張專輯充滿柯泯薰對生命與創作的反思，她提到每一首歌曲都是真實故事，並刻意附註了每首歌創作的時間點，以挖掘深層記憶中的情感，例如父親的一句「要乖喔」，這些童年時代尋找的安全感與勇氣成為她歌詞中的隱藏線索。現場談到出道十年的心情，她表示：「怎麼一眨眼就十年了，從 2014 開始的《遊樂》，感覺像是突然長大了，這張專輯讓我找回作小孩的狀態，也像是一場重生。」

分享會上，呂士軒和蘇珮卿的出席為活動增添了驚喜。呂士軒形容柯泯薰是「沒有年齡，永遠都十二歲，像個精靈一樣」，她的音樂與人總是帶著純真與懸浮感，柯也現場跟呂士軒告白「他是我非常仰慕的對象，他照顧了我很多生活大小事跟深層情緒」；而蘇珮卿則表示，柯泯薰的創作有種從靈魂透出的純淨，有孩子氣像一個沒有年齡的大人，讓她聽到demo後也想用自己歌聲擁抱這些詞句。

當晚，柯泯薰現場演唱木吉他版本歌曲〈下一頁〉和〈繼續努力 Keep Going〉，其中〈下一頁〉是她 2009 年創作的作品，經過十多年的成長，她如今終於有能力詮釋這首歌，而〈繼續努力〉則是她向女性力量致敬的創作，感謝一路陪伴她的前輩與朋友。柯泯薰分享：「4年多的獨立製作讓我扛下了許多角色，也曾經經歷很多擊倒我的時刻，但正是這些愛與支持，讓我能夠在今天與大家分享自己的音樂與故事。」