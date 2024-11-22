法拉利車主曬出申請展延的單據，怒轟環保局「睜眼說瞎話！」（翻攝自爆料公社）

彰化一名法拉利車主，被環保局通知須檢測噪音，過程中代驗人員搬出風扇降溫，接著一直原地拉轉，最後雖過關，但由於長達7分鐘的拉轉，高溫導致車輛水箱爆裂，流滿地綠水，車主氣得將影片PO網。然而，環保局表示，車主8月份第一次到檢時，因引擎過熱被退驗。對此，車主今（22）日曬出申請展延的單據，怒轟環保局「睜眼說瞎話！」

法拉利車主將檢驗噪音的過程拍下並在「爆料公社」發文表示，「被通知來驗噪音！結果驗過了！車也被驗壞了！」從影片中可見，檢驗人員打開後引擎蓋，接著在旁邊放置電扇，隨後將檢驗器具放在排氣管後方，然後一直原地拉轉，他表示「環保局在六期車已更改，高轉數車如紅線9000轉只要驗4500，結果我車是三期車，當初學者們用低轉數標準要驗如我車紅線8500轉驗6375轉！」

彰化環保局出面說明，「如果確實是我們環保局檢測過程中導致的狀況，我們環保局也會有後續的理賠事宜」，但卻指出車主早在8月份時已第一次驗車，當時就出現引擎過熱的情況，因此被退驗，而本月20日檢驗時，引擎溫度仍有點高，車主沒有馬上降溫就直接熄火。

對此，車主今日貼出8月中申請噪音檢測展延的單據，他透露當時還在跟環保署爭論驗車的轉速應測多少，根本沒到場驗車所以辦延期，他怒轟環保署「公然造謠！」、「睜眼說瞎話！8月份我根本沒去！」批評對方想逃避責任。