台灣民眾一年四季都喜歡吃火鍋，尤其天氣轉涼後，麻辣鍋成為不少人的冬季吃鍋首選。醫師提醒，麻辣鍋強烈的辛辣感雖然能驅寒暖胃，但重口味、辛辣感和高油，會對消化道產生影響，過量攝取容易造成消化不良，導致胃炎、腸道痙攣、胃潰瘍等腸胃問題，建議民眾日常落實5步驟，在享受美味同時保護自身胃腸健康。

國泰綜合醫院消化內科主治醫師陳柏諺說明，麻辣火鍋鍋底主要由辣椒、花椒、牛油、豆瓣醬等高油脂、高刺激性材料製成。辣椒素及蒜、蔥、薑等香辛料，會刺激胃黏膜、促進胃酸分泌，可能引發胃灼熱而損傷胃壁，導致胃脹氣、胃發炎或胃潰瘍；過度攝入花椒，則會加劇腸道蠕動，導致腹瀉或腸道痙攣等不適症狀。

另外，麻辣鍋鍋底通常含有大量牛油或其他動物油脂，但高油脂食物不易被消化，容易滯留在胃裡，導致消化不良、腹脹甚至胃酸逆流，長期攝取高脂肪食物，還會增加罹患膽結石、脂肪肝的風險。

陳柏諺指出，麻辣火鍋對消化道有一定的影響，只要掌握5種正確飲食方式，包括「適量而止」、「增加蔬菜比例」、「搭配清淡湯底或鴛鴦鍋」、「避免喝冰飲」及「飯後適當運動」，就能放心享受美食。

陳柏諺解釋，吃麻辣鍋時應避免過量，並選擇多樣化食材，增加如白菜、菠菜、豆芽、菇類等富含纖維的蔬菜比例，能幫助促進消化，減少油脂和辣味對腸胃的刺激，還可以選擇鴛鴦鍋或搭配相對溫和的清湯、菌菇鍋底，以中和麻辣鍋的油膩。

不過，陳柏諺提醒，不少人喜歡邊吃麻辣鍋邊搭配冰飲解辣，但這種做法會對腸胃造成更大的負擔，容易引發胃痙攣或腹痛，建議選擇喝溫水、溫茶；最後，吃完麻辣鍋後，也建議進行散步或輕度運動，以促進食物消化，切勿立即躺下或坐下，否則可能影響腸胃蠕動，加重消化不良問題。