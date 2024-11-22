勞動部勞動力發展署北分署署長謝宜容神隱多日，今(21日)終於透過道歉影片回應霸凌及公務員輕生風波。對此，美女律師李怡貞稍早給出4點點評，好奇說：「這影片如果律師看過還發出來，就真的好笑了」。

李怡貞發文透露剛看完謝宜容道歉影片，接著丟出4點問說眼淚在哪裡、眼淚不好擠、鱷魚的眼淚、並問這影片是否經過律師同意才發出；她認為要是自己是謝宜容的委任律師，應該會當場把謝宜容罵哭，叫她不斷重錄，「讓她崩潰後再照稿出演，還比較像一點」。

李怡貞發文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

【全程CC字幕】謝宜容終於出面為霸凌案道歉！ 鞠躬哽咽喊：十二萬分的抱歉 ‪@ChinaTimes‬

李怡貞認為，從影片中看不太到謝宜容的致歉誠意，「請告訴我們幾分幾秒處有眼淚？」，留言反酸：「身為她的律師真的要救救她吧，怎麼會這樣一直讓當事人出糗咧，便秘感很重耶」，網友回應：「這麼直白」、「感覺好像是站在旁觀者的立場道歉，就是一種『我沒注意到他被欺負』的督促道歉而已，可是真正造成這場悲劇的人不就是她嗎？」、「可以領金鐘獎了⋯ 表情100%，沒一滴眼淚」、「真的不好擠，擠半天不如打個哈欠，比較快」。

李怡貞回應網友。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

至於這陣子被炎上沒有出面解釋的原因，謝宜容在影片中表情沉重回應是因為這幾天都在反省檢討自己的言行和領導方式，她直言：「很對不起輕生離開的同仁」，也對不起該名同仁的家長，沒有保護好別人的孩子，導致悲劇發生，她也向辦公室裡其他同事道歉，承認因為溝通互動模式有誤、情緒管理不周，導致同仁不安。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。