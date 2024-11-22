苗栗縣近2年來陸續關閉大湖鄉武榮國小、西湖鄉瑞湖國小等偏鄉小校，偏鄉小校存廢裁併等問題，22日成為縣議員黎尚安及徐永煌關心議題。2名議員認為有些國小爭取許多經費整修，卻又面臨廢併校命運，造成教育資源嚴重浪費。縣府教育處長葉芯慧答詢表示，廢併校是根據教育部建議以30人以下學校為主，小校因學生人數少，許多課程及體育活動無法安排，也影響學生受教平權，所以廢併校是不得已而為。

黎尚安質詢可否讓熄燈國小變成特色的遊學中心？（謝明俊攝）

黎尚安質詢表示，大湖鄉的武榮國小校舍建築，2013年花了3220萬重建，當初是以永續經營概念來建的，那才短短10年，現在學校停辦，另外是西湖鄉的瑞湖國小是今年停辦的。黎尚安指出，彰化縣開設15所特色教育景點，有攀爬、採蚵、射箭等，把整個彰化縣變成一個大教室，讓熄燈國小變成特色的遊學中心，苗栗縣是否可以去彰化取經？

葉芯慧回答，縣長鍾東錦非常重視各校發展自己特色，其實苗栗縣也有推出一個特色學校計畫，例如大坪國小每年花費30萬去發展，縣府可以考慮跟彰化縣取經。

議員徐永煌針對通霄鎮坪頂國小是否面臨廢併校問題提出質詢。（謝明俊攝）

曾經擔任過通霄鎮長的議員徐永煌，針對通霄鎮坪頂國小是否面臨廢併校問題提出質詢，既然已經要廢併校了，為什麼還是一樣補助？是不是浪費經費？應該把經費挪到學生數比較多的學校去。

縣府教育處長葉芯慧答詢，小校在課程的規劃都會非常受限。（謝明俊攝）

葉芯慧答詢，縣府在10月底先就30人的以下學校，會先做盤點，並請專家學者來審查。目前教育部政策主要是因30人以下小校，學生少不只影響學習競爭力，在課程的規劃都會非常的受限，像是全縣音樂比賽，小校得跨校組隊來參加，對於學生學習權益相對是被剝奪的。小校老師雖然照顧比較好，但是相對的在整個課程規劃設計，跟他的學習成效，教育處要綜合考量，尤其是像合唱團比賽、籃球、棒球、壘球等競賽，小校在課程上規劃不來。