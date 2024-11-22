勞動力發展署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容涉長期職場霸凌，她在神隱多日後今（22）以影片方式向死者與家屬、社會大眾及同仁道歉，片長7分鐘，不過多數人並不買單。資深媒體人黃揚明更直言，謝並未說「欣然接受考績會決議」，斷言她會繼續上訴、繼續打官司。

黃揚明今在政論節目《新聞大白話》中指出，謝宜容拍攝的這段看來並不是為了要道歉，滿滿都是演技又演得不好，「一看就覺得在演戲」。

黃揚明進一步說道，謝宜容躲了這麼多天，卻在影片中稱「不會再擔任北分屬分署長職務」，黃痛斥，這難道還需要她講嗎？另外，針對謝宜容稱會深切檢討、配合調查、承擔責任等說法，黃直言，她並沒有說「欣然接受考績會決議」，顯然會繼續上訴、會申訴並打後續的官司。

黃揚明表示，謝宜容目前被兩大過免職並送懲戒，但卻有被推翻的可能性，因懲戒是依據公務人員懲戒法，懲戒法規定，若做出結論後，行政部分兩大過免職就不算數，若懲戒法認定最後只能記過一次，謝就能回任公務員，就沒有免職問題。

黃揚明表示，謝宜容是高職等高官，非常清楚這些規定，因此為了保護退休金、公務員資格，她已經決定要奮戰到底。

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