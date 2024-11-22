世界12強棒球賽今（22日）複賽第2天，中華隊以8比2擊敗美國隊，超商紛紛祭出優惠與全民一同歡慶，全家下午4點限時開賣，大杯單品美式買1送1、大杯單品拿鐵買2送1；7-ELEVEn明、後天（23、24日）濃萃拿鐵買2送1、大杯思樂冰買1送1；萊爾富今凌晨0點之前特大杯咖啡買1送1；OK Mart即起至24日咖啡新品「蜂蜜特調系列」應援價7折。

為歡慶中華隊勝利，全家App隨買跨店取推出限時優惠，今下午4點至明深夜11點59分，大杯單品美式買1送1、大杯單品拿鐵買2送1、不知春茶買1送1。此外，全家首度攜金門高粱推「緞金龍金高拿鐵」，甜順醇厚，會員27日至12月10日購買只要69元，更有機會拿到《原神》聯名杯款。

7-ELEVEn明凌晨0點至周日App行動隨時取限時優惠，英式紅茶買2送2、濃萃拿鐵買2送1、PowerBOMB爆能能量飲料買1送1、Energy Time機能凍飲買1送1、SF玉米棒買2送2、高露潔纖柔牙刷3入買1送1。門市也推出大杯思樂冰全口味買1送1；還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售。

萊爾富今深夜11點59分之前，職人烘焙系列的菠蘿麵包、草莓麵包、紅豆麵包、奶酥麵包、克林姆麵包，還有每日提神必備的Hi café特大杯系列的冰熱美式咖啡、冰熱拿鐵咖啡等16款商品均享任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

萊爾富職人烘焙系列麵包享買1送1。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart即日起至24日精選OKChoice黑胡椒雞塊、歐巴炸雞，搭配可口可樂或雪碧迷你罐200ml，組合價只需59元；OKCAFE全新「蜂蜜特調系列」應援價7折。

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