林業保育署南投分署與政府機關、專家學者組「烏溪水系淡水魚保育跨域合作平台」，公私協力保育所轄溪流的巴氏銀鮈、溪流細鯽、陳氏鰍鮀、台灣副細鯽，庇護系統保全魚種，其中巴氏銀鮈復育有成，初步找到合適回放地點，擇期邀專家學者現勘並規畫魚隻回放工作。

林業署南投分署指出，巴氏銀鮈、溪流細鯽、陳氏鰍鮀、台灣副細鯽分布於烏溪或濁水溪流域，棲地干擾頻繁造成活動水域惡化，還要面對極端氣候挑戰，其中巴氏銀鮈、溪流細鯽瀕臨絕種，因此2021年邀生多所、中水局、三河局、農水署、縣市政府及台中市野生動物保育學會等公私立單位成立保育跨域合作平台，定期開會交流。

林業保育署、生多所、台中市野生動物保育學會等公私立單位成立保育跨域合作平台，定期開會交流。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

針對保育類魚種，除監測族群狀況、適時進行魚隻搶救，也推動庇護池系統，以保全魚種。據台中市野生動物保育學會調查，巴氏銀鮈穩定分布在烏溪橋下游至貓羅溪匯流處河段。初步盤點巴氏銀鮈在烏溪有2處潛在棲地、3處域內庇護池，並在冬季易乾涸河段設置2處域外庇護池，作為魚隻暫時庇護所，庇護池內魚隻已自然繁衍。

會議決議，庇護所系統及人工照護技術健全後，應推動魚隻回放工作，讓魚隻回歸溪流，建立穩定族群。南投分署與台中市野生動物保育學會進行巴氏銀鮈烏溪上游潛在棲地調查，初步找到合適地點，擇期邀專家學者現勘並規畫魚隻回放工作。

林業保育署南投分署分署長李政賢表示，溪流環境變化大且相對敏感脆弱，棲息在內的野生動物更是珍貴；保育工作涉及多種面向和專業，需仰賴夥伴機關、團體的集思廣益和協力合作，研擬的保育方案將視執行成效隨時滾動調整。