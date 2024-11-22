國立陽明交通大學在沙崙綠能科學城成立台南分部，2009年落成「奇美樓」，同時成立「智慧科學暨綠能學院」，現與緯創資通及群聯電子產學合作，斥資23億元再興建「緯創樓」、「群聯樓」產學大樓，22日舉辦動土典禮，預計2027年完工啟用。

台南市政府經濟發展局指出，國立陽明交通大學是沙崙綠能科學城第一個進駐的單位，配合園區發展需要，也成立「智慧科學暨綠能學院」，這次與緯創資通及群聯電子產學合作，再興建「緯創樓」、「群聯樓」2棟產學大樓，不僅投入經費，同時也讓業界師資回到校園，與學校共同投入研究能量，並建立長期合作關係，培養學用合一的人才。

國立陽明交通大學台南校區「緯創樓」、「群聯樓」22日舉行動土典禮。（經發局提供／寶智華台南傳真）

市長黃偉哲表示，近期投資台南大爆發，如美光收購友達台南廠投入前段晶圓測試、AMD設立研發中心，日本半導體大廠台灣荏原也進駐南科，AI與半導體業者紛紛投資台南，台灣第一個人工智慧產業專區也將落腳台南沙崙，台南市政府歡迎大家來投資發展。

經發局局長林榮川表示，「緯創樓」、「群聯樓」2棟產學大樓投注逾23億元，預計2027年完工啟用，不僅能培育更多科技人才，也為台南AI產業發展帶來重要進程。