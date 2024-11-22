身心障礙者，和你我一樣，喜歡旅遊，也樂於體驗旅程中新鮮的事物。為此，基隆市政府貼心規劃無障礙微旅行給視障朋友，盼所有人皆能無差別共同感受「聽得到，更摸得到」的有愛城市。

首先第一站參訪和平島地質公園，和平島擁有壯觀海蝕地形及奇岩，除了有完善無障礙環境外，還提供視障人士專屬導覽服務，貼心設置全國生態導覽領域首創可觸摸的導覽圖冊，讓視障者藉此辨識形狀，更透過智慧手機中英雙語語音，深度認識基隆自然環境之美，這是基隆在環境教育和生態導覽領域首創的視障友善創新服務。

基隆市盲人福利協進會理事長何碧珍表示，自己從小就經常在和平島游泳，雖然覺得它很美，但其歷史背景平常沒有辦法去了解；如今透過點字的觸摸，對視障朋友而言，較有想像空間，在心境上真的能達到放鬆與旅行的效果。和平島視障觸摸體驗圖冊不僅擴大視障者的生活經驗，也為環境教育和生態導覽提供新體驗。

談到打造有愛店家的方式，基隆市政府社會處處長楊玉欣表示，市府邀請並培訓出50位身障朋友取得輔導員的資格後，以自身經驗與店家溝通，邀請店家加入有愛店家的行列，若店家願意，市府則補助經費並邀請專業團隊協助店家改善，讓各種類型障礙者都有機會進入店家體驗服務，也盼邀請更多店家一同參與，一起打造有愛城市。

基隆市政府社會處處長楊玉欣表示，基隆市有愛城市的目標，就是讓每一個人體驗到愛，付出愛。(中時新聞網攝)

探索完基隆和平島的每個角落後，可以拜訪基隆容軒步道山坡上的倉箱蜜境文旅來用餐，1樓的雨舞餐廳，提供智慧多國語音菜單創新服務，只要掃描菜單上的QR code，就可以閱讀多國語言的菜單，體貼外國人士與移工。視障朋友則可透過智慧型手機語音報讀功能，享受自主點餐和選擇的權利，餐點融合獨特的美式風味與台灣口味，自成獨特風格的輕美式料理!

來自基隆的視障天才鋼琴家許哲誠表示，第一次使用多功能智慧的點餐菜單，相較於過去需要依賴明眼人念菜單，友善菜單可以反覆獨立聆聽，很開心視障朋友也可以有機會自行選擇喜愛的餐點。

倉箱蜜境文旅前身為海科館研究員的宿舍，現在改建成基隆最具代表性的度假旅館，更融合了視障友善設施，是有愛城市的最佳代表旅館。倉箱蜜境文旅執行副總張漢寧表示，希望能響應市府有愛店家的政策，特別設置「觸摸逃生導引圖」讓視障朋友們能夠直覺性的理解自己所在的位置及逃生路線，倉箱蜜境文旅也是北北基桃第一家導入此系統的飯店，此設計也讓實際體驗後的視障朋友直呼相當友善貼心。除了體貼視障朋友外，倉箱蜜境文旅在39間房間中，特別設置1間無障礙房，照顧多種類別的障礙者， 客房的浴室裡有無障礙扶手輔助，還有求救鈴的設置，讓障礙者能安心入住。

另外，基隆市政府也在今年推出「視障者外出陪伴計畫」，讓視障朋友一周有3次陪伴外出服務，透過專業訓練的陪伴員協助視障者外出就醫、就業及採買物資等，提供視障者所需的社會參與機制，讓視障者也能多認識生活的角落，對週遭有更多的接觸與體驗。

「沒有障礙的人，只有障礙的環境」，在市府努力之下，基隆有越來越多店家投入「有愛店家」的行列，體貼各種類別的障礙者。不論是在空間的設置或相關設備的配置上，要讓障礙者不受障礙所侷限，能夠認識這個美麗的世界，擁有豐富的生命體驗，讓每一個人體驗愛、付出愛，一個更有愛共融的生活環境正在基隆形成。

（基隆市政府社會處廣告）