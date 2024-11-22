中華隊江坤宇8局上挨觸身球。（圖／趙雙傑攝）

世界12強棒球賽四強複賽，中華隊今（22日）以8比2擊敗美國，江坤宇7局上把握滿壘局面，清壘二壘打一口氣進帳3分打點，奠定贏球勝基，江坤宇此役雙安3打點，表現亮眼。不過，江坤宇8局上挨157公里觸身球後怒視對手，場面一度緊繃，火藥味十足，所幸衝突並未擴大。

美國昨（21日）出戰日本一役單場出現4次觸身球，今控球狀況仍不佳，陳傑憲3局上就遭到美國先發投手葛羅茲（Zac Grotz）球吻，他雖強忍疼痛留在場上，但5局下守備時仍被換下，由邱智呈接替，中華隊表示，經超音波檢查後有些瘀腫狀況，隨隊醫師將持續觀察。

中華隊在7局上展開一輪猛攻，江坤宇把握滿壘有人機會，中右外野方向三壘安打清壘，灌進三分幫助中華隊拉開領先差距，接著岳東華補刀，以及林立野手選擇上壘，中華隊單局進帳5分。

未料，8局上輪到江坤與打擊時，慘遭美國隊投手阿塔維亞（Dan Altavilla）觸身球，江坤宇罕見動怒狠瞪對手，阿塔維亞也遭球迷噓聲伺候，中華隊球員也差點衝出來場面一度相當緊繃。

所幸江坤宇並沒有受傷，此役攻守俱佳，4打數2安打進帳3分打點，連續兩天都有雙安演出，賽會打擊率達2成94，手感相當火燙。