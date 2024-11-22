勞動部霸凌案燒不停，北市社會局也爆出科室主管霸凌下屬，科員22日上午出面痛批，irs救濟系統根本無用，只能選原單位，台北市議員徐弘庭則指出，社會局後續回應救濟制度僅有單一局處是錯的，規範寫明可以雙局處陳情，更擔憂性平通報案是否也是回歸原單位。台北市長蔣萬安回應，將持續精進系統，若同仁仍不安心會研討增加府級申訴選項。

徐弘庭說，府方規範申訴可以選擇研考會或自己的局處，但按irs救濟管道時，卻是選都沒得選，只有原單位，根本申訴制度失靈，也提及社會局今早稱，「目前通報機制是由府方irs做陳情，但只有單一局處，如果基層覺得只有向單一局處不好，她會向府方溝通改進系統」，市府明明有規範可以雙局處陳情，質疑為何有這樣的落差。

徐弘庭進一步指稱，性平通報是否也是通報到原屬機構，那將有上對下權勢問題，直言投訴要抱很大決心並不簡單，不然為何有吹哨者法案修正，要求不管是霸凌投訴，還是性平通報都應有客觀管道，未必需府級單位，但一定要能跟府級即時反應溝通。

蔣萬安說明，最早的陳情系統是市民單一，大家都用同一管道，但為避免占用市民陳情申訴，後來規畫2個申訴管道給公務員，對於社會局個案，他說，社會局15日收到申訴，18日即刻啟動調查，並於19日約訪談當事人，市府有很完整機制，也有立即啟動相關調查。

對於irs系統問題，蔣萬安說，希望持續精進系統，在目前嚴謹機制下，如果可以讓市府同仁及民眾安心的話，可以研討增加府級選項，並補充今年機制已精進放寬原有1年申訴期限及申訴委員會必須有三分之二為外部專家學者。

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