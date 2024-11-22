交通部今公布11月9至15日交通事故24小時死亡資料，上周整體死亡人數為30人，行人死亡6人，縣市部分整體死亡人數最多的縣市為屏東縣4人、桃園市3人、新竹縣3人、苗栗縣3人，行人死亡則是新竹縣2人最多。

交通部分析上周行人事故個案，新竹縣一輛小客車10日沿竹北市中正西路東往西方向行駛，有行人因不明原因違規站在事故地點，雙方發生碰撞，行人送醫不治，該車則自述因天色昏暗未發現碰撞何物便離去，到修車廠修車，後續由警方逮捕該駕駛，確認酒測值超標。

針對此案，交通部表示，後續新竹縣交通旅遊處將於事故路段雙向增繪慢字及速限標字，提醒用路人遵循速限行駛，並加強宣導酒後不開車、雨天減速慢行、行人應確認無車輛再通過行人穿越道。

澎湖縣上周也有一起酒駕案，有行人13日沿湖西鄉縣道202線穿越道路時，未走行穿線、手持電話通話樣態且未看左右方向，與車輛發生碰撞，行人送醫不治，車輛駕駛酒測值也超標，另事故當下，還有另輛車在路口10公尺內路邊臨停未熄、人未離開。

交通部說，此案可能肇因或違規，碰撞車輛駕駛酒後駕車且未減速慢行，行人未依規定穿越道路，路邊臨停車輛疑似影響用路人視距等。後續當地除將加強宣導與執法外，也將調整號誌運作時段，並於路口10公尺內劃設紅線，道路兩側增設照明等。

觀察上周交通事故24小時死亡事故碰撞型態，車與車事故包括側撞7人、追撞5人、路口交岔撞2人。另車輛自撞包括撞交通島2人、撞電桿2人、撞護欄2人、撞橋梁1人、衝出路外1人、輪胎脫落1人、撞路邊停車1人。行人死亡部分，則包括穿越道路中4人、同向通行中2人。

交通部統計，1月1日至11月15日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1477人，較去年同期減少88人，減幅5.6％；行人死亡183人，較去年同期減少8人，減幅為4.2％。

整體死亡最多前五名縣市為桃園市148人、台南市135人、新北市132人、台中市120人、屏東縣119人；行人死亡最多前五名縣市則為桃園市21人、台中市20人、新北市19人、高雄市16人、台南市15人。

交通部提到，上周已赴桃園市輔導，期待年底看到成效，另要加強宣導，年底聚會多，民眾酒後勿開車上路，也提醒駕駛或騎士，開車或騎車時要專心，將手方在方向盤或把手上，才能保持行車安全。

交通部也公布截至11月20日民眾通報工程改善件數，11月14至20日通報成案件數新增170件，完成173件，累計從1月1日至11月20日通報成案件數1557件，完成1150件。

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